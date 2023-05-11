7 alimentos que podem ser bons aliados na prevenção do câncer

Tomate pode ajudar na prevenção do câncer de cólon, próstata, mama, ovário, pulmão e trato gastrointestinal Crédito: Shutterstock

Ter uma alimentação saudável é fundamental na prevenção de doenças, incluindo o câncer. Falar sobre uma dieta que nos proteja por completo dessa doença não é possível, mas alguns alimentos, somados a outros fatores, podem contribuir significativamente com a redução dos riscos de desenvolver a enfermidade, retardá-la ou impedir seu avanço, contribuindo com o tratamento. Nesta lista, enquadram-se vegetais, frutas, grãos integrais e leguminosas.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), hábitos saudáveis, incluindo uma boa alimentação, podem prevenir cerca de 12 tipos de câncer, o que reforça a importância da nutrição como fator de proteção à saúde.

O médico nutrólogo Thiago Gonçalves, da Prevent Senior, ressalta que uma dieta rica em fitoquímicos pode ser uma boa aliada para evitar o desenvolvimento de um câncer, já que são nutrientes importantes para o bom desempenho e fortalecimento do organismo, além de serem agentes antioxidantes. “Essas substâncias podem ser encontradas principalmente em frutas, vegetais e grãos integrais, atuando no controle do estresse oxidativo e inflamação celular”, explica.

O estresse oxidativo, de acordo com o médico, causa danos e mutação do DNA, alterações que podem resultar no câncer. Nesse contexto, os antioxidantes, em quantidades suficientes, são essenciais para prevenir ou retardar esse processo. Ou seja, o consumo de fitoquímicos auxilia no equilíbrio celular, ajudando a evitar ou retardar o início da doença ou até mesmo impedir sua progressão.

Os fitoquímicos estão presentes em diversos compostos bioativos, um conjunto de substâncias que mantêm a boa saúde do corpo e ajudam na prevenção de enfermidades. Veja, abaixo, alguns alimentos que possuem esses elementos e os tipos de câncer que ajudam a prevenir.

Tomate, pimentão vermelho, cenoura, abóbora, mamão e beterraba : ajudam na prevenção do câncer de cólon, próstata, mama, ovário, pulmão e trato gastrointestinal



Uvas, mirtilo, morango, amendoim e nozes : ajudam na prevenção do câncer de cólon, mama, pulmão, pele e hematológico (no sangue)



Alho e cebola: ajudam na prevenção do câncer de estômago, cólon, próstata, bexiga, pulmão e mama



Açafrão-da-índia : ajuda na prevenção do câncer melanoma, cólon, linfoma gástrico, mama, cabeça e pescoço, pulmão e fígado



Chá-verde : ajuda na prevenção do câncer de bexiga, pulmão, cólon, pâncreas, mama, próstata, pele e ovário



Couve, repolho, brócolis, couve-flor e nabo: ajudam na prevenção do câncer de pulmão, estômago, cólon, próstata e mama



Maçã com casca, cerejas, uvas, pimentão amarelo e alcaparras: ajudam na prevenção do câncer de mama, estômago e fígado

A doença não se desenvolve apenas pelo consumo de alimentos impróprios, mas pode envolver diversos outros fatores relacionados à genética ou outras condições, como sedentarismo, obesidade, consumo de álcool ou tabagismo.

O médico nutrólogo relata que estudos relacionaram a conhecida “dieta do mediterrâneo” com a prevenção ao câncer, já que os alimentos que a compõem não aumentam o colesterol e contribuem com os bons níveis de antioxidantes e ácidos graxos monoinsaturados – fatores que agem contra respostas inflamatórias imunomediadas (processo em que a defesa do organismo ataca as células saudáveis, como ocorre no câncer). “Essa dieta é um padrão alimentar feito pela combinação adequada de macro e micronutrientes e ausência de substâncias contaminantes que podem interferir na imunidade”, diz Thiago Gonçalves.

PARA EVITAR

Da mesma forma que uma alimentação saudável ajuda na prevenção contra o câncer e nos resultados do tratamento, alguns alimentos, pouco saudáveis, podem aumentar os riscos de desenvolvimento ou avanço da doença no organismo. “Maus hábitos alimentares estão diretamente relacionados com o aumento das estatísticas de câncer, ainda mais com a vida moderna, que é mais agitada, estimulando o consumo de alimentos industrializados”, relata o médico.