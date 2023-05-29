A 10 quilômetros da sede de Castelo, no Sul do Espírito Santo, está localizada a comunidade de Alto Chapéu. Conhecida ainda por poucos, a região vem ganhado destaque de ponto turístico por sua beleza, clima ameno e uma vista privilegiada das montanhas capixabas.

Do mirante, a cerca de mil metros de altitude, é possível ter visão até o litoral sul, em Marataízes, e ninguém resiste sair de lá sem um registro. “A maioria dos pontos turísticos também a gente consegue ver daqui. É o que encanta quem vem aqui”, comenta a empresária Narthana Jubini.

Encanto que a família da empresária Gerusa Tosi resolveu investir. Ela conta que descobriu o paraíso em 2016 e a família foi investindo nas acomodações do sítio, enxergando uma oportunidade do lugar se tornar um negócio.

Alto Chapéu: conheça a região de Castelo que tem vista de tirar o fôlego Crédito: Matheus Martins

“Essa casa foi feita para a gente passar o final de semana em família, só que vieram os amigos e pediram para alugar para o outro final de semana. Daí, a demanda não parou e todo mundo começou a procurar para alugar”, conta Gerusa Tosi. O sítio comporta até 15 pessoas e os turistas são recebidos com uma mesa farta de café da manhã.

Bem perto do sítio, em meio a uma mata, há outra opção de estadia em Alto Chapéu. Em dois anos, o número de reservas do lugar cresceu 50%, segundo a empresária Narthana Jubini. No espaço, há um restaurante para degustar boa comida de frente para a vista panorâmica do sul do Estado.

A pousada da Narthana Jubini possuí nove suítes. As vagas, segundo ela, são rapidamente preenchidas durante o fim de semana e nos feriados. “Tem muita gente de fora que vem, de Vitória, de Viana, de Minas e até do Rio de Janeiro”, revela Narthana Jubini.

Serviço

Pousada Chapéu das Montanhas

Segunda a quinta por agendamento pelo (28) 99900-1168



Sexta e sábado de 11h às 23h



Domingo de 11h às 18h

