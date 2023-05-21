Cama e Café: moradores do Caparaó abrem as portas para hospedar turistas

Neuza Amaral hospeda pessoas em sua casa no estilo Cama e Café, no Caparaó capixaba Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

Uma forma diferente de hospedagem tem atraído capixabas que vão curtir o outono na região do Caparaó. Trata-se do “Cama e Café”, modelo em que o turista é acolhido na casa dos moradores da região, sendo inserido na cultura e na rotina dessas pessoas. Inspirado no turismo exterior, a proposta tem crescido no Caparaó Capixaba, chamando a atenção daqueles que procuram conforto, hospitalidade e uma experiência completa dos atrativos da região.

Montanhas e cachoeiras são atrativos na Região do Caparaó, no Espírito Santo Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

O Ministério do Turismo define o “Cama e Café" como aquele modelo de hospedagem em residência com, no máximo, três unidades habitacionais e nove leitos para uso turístico, incluindo serviços de café da manhã. “É você receber os turistas na sua própria casa, para tomar café da manhã, almoçar, tudo junto com a família”, explicou a moradora Neuza Amaral, em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.

Na casa da Neuza, também conhecida como Pousada Paineiras, o turista tem a experiência de se hospedar em uma casa colonial, que foi totalmente adaptada para receber os visitantes. Ao todo, o local acomoda 22 pessoas por fim de semana.

Pousada Paineiras, no Caparaó, oferece o serviço de Cama e Café Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

Já na casa da Família Protázio, são três quartos de casal. O espaço foi aberto ao público após a família perceber a demanda por hospedagem na região, principalmente de visitantes do Parque Nacional Caparaó. “O pessoal ia subir para o Pico da Bandeira, e às vezes chegava lá fora de hora. Nós resolvemos abrir as portas para socorrer quem ia subir e vimos que aquilo era um bom negócio”, relembra Manuel Protázio, proprietário do local.

Manoel Protázio e a esposa, donos da Cafeteria Família Protazio, no Caparaó capixaba Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

Além da hospedagem, os turistas ainda podem se deliciar na cafeteria da família, onde é possível experimentar “O café é o carro chefe da nossa família. Desde 1974 que nós começamos a mexer com o café [...] De 2006 pra cá, nós começamos a trabalhar com o café especial”, ressalta Manoel.

Cafeteria Família Protázio, na região do Caparaó capixaba Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

Seja no café ou na hospedagem, quem prova não só volta, como indica para outras pessoas.“É uma região maravilhosa. Vale a pena vir e conhecer. É espetacular”, garante a empresária e visitante, Cintia Miranda.

Cafeteria Família Protázio, na região do Caparaó capixaba Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

COMO CHEGAR

As duas propriedades ficam em Pedra Menina, no interior de Dores do Rio Preto.

Família Protázio: Chegando a Dores do Rio Preto, o condutor deve seguir sentido Parque Nacional do Caparaó. Passando do Armazém Caparaó, que fica na subida do parque, é preciso seguir por quatro quilômetros até chegar ao local.

Chegando a Dores do Rio Preto, o condutor deve seguir sentido Parque Nacional do Caparaó. Passando do Armazém Caparaó, que fica na subida do parque, é preciso seguir por quatro quilômetros até chegar ao local. Telefone de contato: 32 99992-6505



32 99992-6505 Hospedagem por agendamento. Já a cafeteria da Família Protázio funciona aos sábados, domingos e feriados, de 12h às 19h.