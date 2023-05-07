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Montanhas capixabas

Rota dos Lagos: um passeio belo e delicioso em Venda Nova do Imigrante

Ponto turístico inclui restaurantes, hospedagens, cafés coloniais e cervejarias em rota que tem cerca de 9,3 quilômetros de extensão no interior do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 09:00

Rota dos lagos inclui restaurantes, hospedagens, cafés coloniais e cervejarias
Rota dos lagos inclui restaurantes, hospedagens, cafés coloniais e cervejarias Crédito: Filipe Vargas
Você conhece a Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante? Localizada na Região Serrana do ES, ela tem cerca de 9,3 quilômetros repleta de belezas naturais, restaurantes, hospedagens, cafés coloniais e cervejarias.
A rota turística na capital nacional do agroturismo liga as localidades de São José do Alto Viçosa ao trevo de acesso ao Caxixe. O local ganhou o nome de ‘Rota dos Lagos’, por conta dos seis lagos às margens da rodovia.
Em meio ao verde das matas, está o restaurante da Regina Rigo. No local, o carro chefe é o chips de abóbora, mas garante que há pratos que são uma explosão de sabores, que misturam a culinária italiana com a brasileira. “Temos as massas, o risoto e a polenta, que temos 3 tipos diferentes servidos com costela ao vinho”, conta a Regina.
Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante
Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante Crédito: Filipe Vargas
E, para quem é fã das cervejas artesanais, também não faltam opções. No mesmo imóvel, que ainda abriga um casarão colonial do século XIX, há uma produção de cervejas artesanais.
Ainda no caminho, um pequeno laticínio produz há 5 anos queijos gourmet, que reservam sabores diferentes para os visitantes. “Temos vários tipos de queijo aqui, temos o parmesão com 90 dias de cura, tem parmesão de cabra com vaca, temos o brie, o minas meia cura e outros”, contou a promotora de vendas da queijaria, Claudia Peter.
Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante
Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante Crédito: Filipe Vargas
A ideia, segundo a executiva de projetos convencion da região das montanhas (uma instância de governança da região turística montanhas capixabas), Andréia Rosa, é que, com a criação dessa nova rota, a região serrana atraia ainda mais turistas.
“A rota dos lagos está no contexto das rotas capixabas e a nossa região tem em torno de 25 rotas. Elas vêm para poder dar endereço aos empreendimentos, para alertar para a questão de infraestrutura, de melhorias que precisam neste território, e, também, vem agregar nossa região”, contou a executiva.
Além dos citados, a rota conta com mais três cervejarias, restaurantes e pousadas incríveis para melhor receber os turistas.

Rota dos Lagos: um passeio em meio à natureza em Venda Nova do Imigrante

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