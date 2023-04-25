Sabores e Canções: conheça os 15 pratos do festival em Colatina

Terceira edição do evento acontece de 28/04 a 14/05 em bares e restaurantes da cidade e o público vai eleger as melhores receitas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 17:44

A gastronomia de Colatina vai ser o centro das atenções no Noroeste do Estado a partir desse fim de semana. Começa no dia 28/04, sexta-feira, e vai até 14 de maio, o circuito de restaurantes do 3º Festival Sabores & Canções.
A festa do evento, de 18 a 21 de maio, terá na programação shows musicais, apresentações culturais, cervejarias, cachaçarias, concursos, lazer, exposições e receitas ao vivo com chefs, como Bia Brunow, Alê Galvão e Alessandro Eller. Será na Avenida Beira-rio, com entrada gratuita.
Até lá, 15 estabelecimentos gastronômicos da cidade servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local.   

R$ 79

Prato do festival + 1 cerveja ou chope
Assim como na edição anterior, o público vai eleger a melhor receita do Sabores & Canções. Durante a votação, que será feita por meio de cédula nos próprios estabelecimentos, os clientes poderão avaliar sabor e apresentação do prato e dar nota para o atendimento.
Polenta com ragu de pato, rosbife com aligot, carré de cordeiro com cuscuz e fraldinha ao vinho com musseline de mandioca estão entre as criações dos chefs. Confira a seguir a lista completa. 

15 PRATOS PARA PROVAR NO SABORES & CANÇÕES 

01

QUEIJO CREMOSO

Aruna Gastrô Lounge - Búzios: catupiry assado com tomate confit acompanhado por cestinha de pizza branca de alecrim e parmesão. De terça a quinta, das 11h às 15h e das 18h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h à meia-noite; domingo, das 11h às 15h. Av. Senador Moacyr Dalla, 980, Colatina Velha. (27) 99915-0515. FOTOS: Olho Gordo

02

SUÍNO AO MOLHO

Cheiro Verde Restaurante - Medalhão de filé suíno ao molho madeira com purê de batata baroa e farofa crocante de soja e castanhas. De terça a sexta, das 18h às 22h. Rua Cassiano Castelo, 248, Centro. (27) 99782-7030. 

03

SALPICÃO NO CAPRICHO

Bar do Gerumim - Legítimo: salpicão de frango com legumes acompanhado de fatias de carne assada regadas com molho de vinho tinto. De segunda a sexta, das 18h às 23h; sábado, das 11h às 21h. Rua Aurélio Gatti, 14, Vila Nova. (27) 99762-9147. 

04

SOTAQUE CAIPIRA

Remanso Bistrô - Chorizo ao Café Caipira: bife de chorizo ao molho de café com arroz de bacon e tomate fresco. De quarta a sábado, das 18h30 às 23h30; sábado e domingo, das 11h30 às 14h30. Rua Frederico Arthur Loss, 184, Moacir Brotas. (27) 98876-8284. 

05

MOQUECA IMPERDÍVEL

Caraíva Beach Bar - Moqueca de robalo com camarão VG e farofa de banana. De quarta a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 17h à 1h; domingo, das 17h às 23h. Av. José Zouain, 1105, Centro, Avenida Beira-rio. (27) 98116-4114.

06

MEDALHÃO PARA PETISCAR

Divina Beer Cervejaria e Pub - Medallion Crispy: minimedalhões de filé mignon envolvidos em fatias de bacon e servidos com fonduta de provolone e gorgonzola, acrescidos de cebola crispy e acompanhados de massinha crocante. De terça a sábado, das 18h à 0h. Av. das Nações, 1530, Colatina Velha. (27) 99868-7360.

07

ROSBIFE APETITOSO

Jardim da Vila - Lagarto da Vila: fatias de rosbife marinado e molho chimichurri, acompanhado de aligot e cuscuz marroquino. Todos os dias, das 17h30 à 0h. Rua Fidélis Ferrari, Lacê. (27) 99739-0025. 

08

SABORES DA ROÇA

Sabático - Risoto da Fazenda: arroz arbóreo, abóbora, costela de boi desfiada, ovo frito, queijo e crispy de banana-da-terra. Serve duas pessoas. Todos os dias, das 18h às 23h30. Rua Santa Maria, 276, Centro. (27) 99739-0025. 

09

BARRIGUINHA CROCANTE

Casa 107 Cervejaria e Pub - Barriguinha de porco com purê de banana-da-terra e vinagrete de feijão branco. Todos os dias, das 16h às 23h. Travessa Corina Miranda Dalapícula, anexo ao Ágil Hotel. (27) 99860-5765.

10

CHORIZO À MODA DA CASA

Restaurante Drink - Brasileirinho: bife de chorizo grelhado com manteiga de ervas acompanhado de farofa de bacon com castanhas, vinagrete de banana-da-terra, batatas coradas e arroz branco. Praça Almirante Barroso, 54, Lacê. (27) 3722-4921. 

11

FILÉ SUCULENTO

Bar Ladym - Filé Matiz: medalhão de filé mignon matizado com pimentões coloridos, arroz à piamontese e molho. De segunda a sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 11h às 20h. Av. Sílvio Avidos, 3251, São Silvano. (27) 98116-4114.   

12

PURO ACONCHEGO

Space Gastrobar - Ragu de peito de pato com polenta rústica. De terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à meia-noite. Av. Fidelis Ferrari, 113, Loja 2, Lacê. (27) 98898-4243. 

13

COSTELA ESPECIAL

Casulo Grill - Costela bovina com farofa de limão acompanhada de queijo coalho com melado de cana e rodelas de abacaxi. De segunda a sexta, das 18h à 0h30. Av. Rio Doce, 675, Adélia Giuberti. (27) 3721-1177.  

14

FRALDINHA DE PRIMEIRA

Empório São Miguel - Fraldinha ao vinho com musseline de mandioca e farofa de panko. Av. Presidente Kennedy, 45, 1º andar, Vila Nova. (27) 98802-1312.  

15

INSPIRAÇÃO ÁRABE

Olí Olí Drinkeria - Cordeiro Marroquino: carré de cordeiro acompanhado de cuscuz marroquino e coalhada. De terça a sábado, das 18h à meia-noite. Av. Fidelis Ferrari, 113, Loja 5, Lacê. (27) 99947-1506. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (Av. Beira-rio)

18/05 - QUINTA-FEIRA  
  • 19h - Coral Municipal de Colatina
  • 20h - Breno Tardin
  • 22h - Igor Silveirol
19/05 - SEXTA-FEIRA
  • 19h - Preservarte C. de Corda ou Viola
  • 20h - Renato Sabaini 
  • 22h - Nanno Vianna
20/05 - SÁBADO
  • 19h - Fillipo e Banda Dualiza
  • 20h - Leonny Diall
  • 22h - Marcos Bifão Trio
21/05 - DOMINGO 
  • 16h - Choro Cantado, com Gardênia Marques
  • 20h - Iclas Sorriso
3º FESTIVAL SABORES & CANÇÕES
Quando: de 28/04 a 14/05 (circuito nos estabelecimentos) e de 18 a 21/05 (festa e premiação dos pratos vencedores).
Onde: em 15 bares e restaurantes de Colatina e festa de encerramento na Avenida Beira-rio, em Colatina, com entrada gratuita.
Preço dos pratos: R$ 79 cada um (+ 1 cerveja long neck ou chope).
Realização: Associação de Bares e Restaurantes de Colatina (ASSBARES) em parceria com Instituto Panela de Barro, Prefeitura de Colatina, Sebrae e Aderes. 

