Rede de bares de Curitiba abre franquia no Triângulo, em Vitória

A rede Janela Bar, especializada em hambúrguer e drinques, acaba de ganhar sua primeira unidade no Espírito Santo. A franquia, criada em Curitiba, fará sua estreia no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (20).

A loja capixaba pertence aos empresários Nathalia Arjona e Rhalley Persike e surge como alternativa pós-balada na famosa região boêmia da Capital.

O conceito do Janela une gastronomia, entretenimento, ambiente descontraído e preços acessíveis. Não há serviço de mesa no local, e os clientes retiram os itens para consumo diretamente no balcão.

Rede curitibana tem smash burger como especialidade Crédito: Janela/Divulgação

Um dos pilares da rede é a coquetelaria, que propõe drinques de qualidade por um valor abaixo do praticado no mercado. A carta é composta de 12 opções e todas elas custam R$ 16.

Destaque para o Chá da Rainha, feito com gim e xarope de toranja, e para o Seu Jão, à base de cachaça de jambu e xarope de tangerina. Ambos levam ainda limão e refrigerante artesanal de gengibre. O chope custa a partir de R$ 12 (Pilsen).

O smash burger, simples, duplo ou triplo, é a principal especialidade, mas há hambúrguer clássico, com blend de 140g, e petiscos, como fritas, onion rings e dadinhos de tapioca. Os smashs custam de R$ 17 a R$ 28, de acordo com o tamanho.

O Janela Bar vai funcionar de terça a quinta, das 17h à 1h; às sextas e sábados, das 17h às 2h; e aos domingos, das 15h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 787. Mais informações: (41) 9201-7578.

ALMOÇO DE FIM DE SEMANA NA PRAINHA

A partir de 22 de abril, a Bontà Forno e Cucina passará a abrir também para almoço, aos sábados e domingos, das 11h30 às 15h30.

O carro-chefe do cardápio diurno será pizza, mas serão apresentadas novidades como a mezza luna, sanduíche típico de Nápoles, nas versões Brasiliana (carne de panela desfiada, muçarela fresca, tomate e azedinha/R$ 39) e vegana (carne de jaca, queijo vegano, tomate e azedinha/R$ 42).

Outro destaque no horário é o nhoque com ragu de linguiça de pernil e parmesão (R$ 42, individual), e a carta traz ainda saladas, massas, risotos e sobremesas.

Nhoque ao ragu de linguiça também será servido no almoço Crédito: Bruno Coelho

Para marcar a abertura do almoço, a Bontà vai dar uma sobremesa vegana (Tiramisù ou Amenduca) de cortesia para os 48 primeiros clientes que comprarem uma pizza vegana no sábado (22).

No domingo, a atração é Débora Fassarela, com voz e violão, a partir das 11h30. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro de Vila Velha. (27) 99946-7066.