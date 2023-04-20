Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Rede de bares de Curitiba abre franquia no Triângulo, em Vitória

Saiba mais sobre o Janela Bar, inaugurado esta semana. Veja também: almoço na Bontà e primeiros confirmados do Roda de Boteco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 16:26

A rede Janela Bar, especializada em hambúrguer e drinques, acaba de ganhar sua primeira unidade no Espírito Santo. A franquia, criada em Curitiba, fará sua estreia no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (20). 
A loja capixaba pertence aos empresários Nathalia Arjona e Rhalley Persike e surge como alternativa pós-balada na famosa região boêmia da Capital.
O conceito do Janela une gastronomia, entretenimento, ambiente descontraído e preços acessíveis. Não há serviço de mesa no local, e os clientes retiram os itens para consumo diretamente no balcão.
Hambúrguer e bebida servidos no Janela Bar, em Vitória
Rede curitibana tem smash burger como especialidade Crédito: Janela/Divulgação
Um dos pilares da rede é a coquetelaria, que propõe drinques de qualidade por um valor abaixo do praticado no mercado. A carta é composta de 12 opções e todas elas custam R$ 16.
Destaque para o Chá da Rainha, feito com gim e xarope de toranja, e para o Seu Jão, à base de cachaça de jambu e xarope de tangerina. Ambos levam ainda limão e refrigerante artesanal de gengibre. O chope custa a partir de R$ 12 (Pilsen). 
O smash burger, simples, duplo ou triplo, é a principal especialidade, mas há hambúrguer clássico, com blend de 140g, e petiscos, como fritas, onion rings e dadinhos de tapioca. Os smashs custam de R$ 17 a R$ 28, de acordo com o tamanho.  
O Janela Bar vai funcionar de terça a quinta, das 17h à 1h; às sextas e sábados, das 17h às 2h; e aos domingos, das 15h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 787. Mais informações: (41) 9201-7578.

ALMOÇO DE FIM DE SEMANA NA PRAINHA

A partir de 22 de abril, a Bontà Forno e Cucina passará a abrir também para almoço, aos sábados e domingos, das 11h30 às 15h30. 
O carro-chefe do cardápio diurno será pizza, mas serão apresentadas novidades como a mezza luna, sanduíche típico de Nápoles, nas versões Brasiliana (carne de panela desfiada, muçarela fresca, tomate e azedinha/R$ 39) e vegana (carne de jaca, queijo vegano, tomate e azedinha/R$ 42).
Outro destaque no horário é o nhoque com ragu de linguiça de pernil e parmesão (R$ 42, individual), e a carta traz ainda saladas, massas, risotos e sobremesas. 
Nhoque ao ragu de linguiça da forneria e pizzaria Bontà, em Vila Velha
Nhoque ao ragu de linguiça também será servido no almoço Crédito: Bruno Coelho
Para marcar a abertura do almoço, a Bontà vai dar uma sobremesa vegana (Tiramisù ou Amenduca) de cortesia para os 48 primeiros clientes que comprarem uma pizza vegana no sábado (22).
No domingo, a atração é Débora Fassarela, com voz e violão, a partir das 11h30. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro de Vila Velha. (27) 99946-7066.

Roda de Boteco 2023 divulga primeiros participantes

Marcado para acontecer entre os dias 11 de maio e 11 de junho na Grande Vitória, o Roda de Boteco acaba de anunciar seus primeiros participantes. De Vila Velha, já garantiram presença Bar do Getúlio, Bar do Zé, Bar dos Amigos, Espetaria e Petiscaria do Gugu e Gostinho Mineiro - O Rei do Tira-gosto. Já em Vitória, o festival vai contar com A Oca, Bar do Mancha, Bar do Orestes, Bohêmio Botequim e Maho Beach Bar. Novos nomes serão divulgados nos próximos dias nas redes sociais do evento (@rodadeboteco), e em maio você vai ficar por dentro de todos os detalhes, inclusive os do Botecão, em HZ.    

Veja Também

Famosa cafeteria de Vitória muda de endereço e renova cardápio

Nova confeitaria é atração na Rota do Carmo, em Pedra Azul

Franquia inspirada em restaurante americano chega a Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados