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ES fora do óbvio: conheça as 10 praias da Ilha do Frade, em Vitória

Uma volta em uma das ilhas mais charmosas da Capital revela enseadas tranquilas e de águas transparentes, ideais principalmente para a diversão das crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 13:13

Que tal fazer um programa superdiferente, que une aventura, belas paisagens e a descoberta de lugares incríveis? Curtiu? Então, bora dar uma volta na Ilha do Frade, em Vitória. Isso mesmo, dar uma volta, para conhecer nada mais do que 10 belas praias presentes no bairro.
Entre as mais conhecidas, estão a das Castanheiras e a praia da Ilha do Frade. Mas você também vai se encantar com enseadas de águas transparentes e tranquilas, ideais para passar o dia com a família, especialmente com crianças, além de alguns recantos perfeitos para aquela foto para as redes sociais.
Então, se liga nesse roteiro espetacular e aproveite!

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