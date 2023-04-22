ES fora do óbvio: conheça as 10 praias da Ilha do Frade, em Vitória

Que tal fazer um programa superdiferente, que une aventura, belas paisagens e a descoberta de lugares incríveis? Curtiu? Então, bora dar uma volta na Ilha do Frade, em Vitória. Isso mesmo, dar uma volta, para conhecer nada mais do que 10 belas praias presentes no bairro.

Entre as mais conhecidas, estão a das Castanheiras e a praia da Ilha do Frade. Mas você também vai se encantar com enseadas de águas transparentes e tranquilas, ideais para passar o dia com a família, especialmente com crianças, além de alguns recantos perfeitos para aquela foto para as redes sociais.