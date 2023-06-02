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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Raigna Vasconcelos celebra aniversário com amigas em Vitória

Publicado em
02 jun 2023 às 03:00
Raigna Vasconcelos
Raigna Vasconcelos celebrou idade nova em happy hour na Bwine, no Barro Vermelho Crédito: Elani Passos
A empresária Raigna Vasconcelos celebrou idade nova em happy hour com as amigas,  nesta segunda-feira (29), na Bwine, no Barro Vermelho. A DJ Larissa Tantan animou a pista da noite, que contou com a presença dos marido e filho da aniversariante, Sérgio e Thales. Veja as fotos de Elani Passos.
Raigna Vasconcelos e o filho Thales
Raigna Vasconcelos e o filho Thales Crédito: Elani Passos

Aniversário de Raigna Vasconcelos

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO

Carlos Marianelli, Aparecida Lamari, Daniela Andrade e Ju Reissinger
Carlos Marianelli, Aparecida Lamari, Daniela Andrade e Ju Reissinger: em noite de arquitetos e decoradores Crédito: Arthur Louzada

Cultura de inovação

Beatriz Claudino, gerente de Inovação Aberta da Suzano, será uma das palestrantes do Espírito Santo Innovation Experience (ESX), maior evento capixaba de inovação. “A inovação é feita de pessoas: como a cultura de inovação pode ser a chave para potencializar o relacionamento de corporações e startups” será o tema abordado por ela, no dia 3 de junho. O evento acontece na Praça do Papa e a entrada é gratuita. Saiba mais em esx.com.es

Vai na fé

Samuel de Assis, o Ben de "Vai na Fé", vai dar as boas vindas na Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, no próximo dia 14 de junho, às 19 horas, no Sesc Glória. O ator, também conhecido por suas participações nos seriados "3%" e "Cidade Invisível", será o apresentador na primeira noite da mostra ao lado da companheira de novela Carla Cristina Cardoso. A mostra vai até o dia 18, com uma seleção de 25 curtas-metragens e cinco longas que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira.

ENCONTRO

Cirlene Recco,Tatiana Coutinho,Gabriela Iamonde e Carol Zancanaro
Cirlene Recco, Tatiana Coutinho, GabI Iamonde e Carol Zancanaro: em evento de decoração em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Festa

A capital promete se transformar no Rio de Janeiro este fim de semana. É o que contam os produtores Daniel Calmon, Márcio Ribeiro e Matheus Carvalho, que trazem com exclusividade a festa 5521. O evento, sucesso de público em todo o Brasil, irá ocupar o NaVista, reduto festeiro da Enseada do Suá.

E-music

Revelação da noite eletrônica capixaba, as DJs Paolla B e Dani Brandão se reúnem neste sábado (03), em uma apresentação intimista no Desemba Club, de Murilo Abreu. O "cardápio" musical promete house music e suas vertentes dançantes.

CONCERTO

Os maestros Eduardo Lucas e Nelson Ayres no concerto Vale Música Jazz Band convida Nelson Ayres, realizado na noite desta quarta-feira, no Teatro Universitário
Os maestros Eduardo Lucas e Nelson Ayres no concerto Vale Música Jazz Band convida Nelson Ayres, nesta quarta-feira (31), no Teatro Universitário Crédito: Gabriel Lordêllo

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