Raigna Vasconcelos celebra aniversário com amigas em Vitória

Samuel de Assis, o Ben de "Vai na Fé", vai dar as boas vindas na Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, no próximo dia 14 de junho, às 19 horas, no Sesc Glória. O ator, também conhecido por suas participações nos seriados "3%" e "Cidade Invisível", será o apresentador na primeira noite da mostra ao lado da companheira de novela Carla Cristina Cardoso. A mostra vai até o dia 18, com uma seleção de 25 curtas-metragens e cinco longas que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira.