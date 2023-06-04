Exposição celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ em Vitória

Às vésperas do Dia dos Namorados, a farmacêutica e tricologista Cristal Bastos apresenta uma novidade que, além do amor, promete deixar um cheirinho delicioso no ar. Assinada por ela, a vela aromática contém notas orientais, baunilha, âmbar e flores brancas - o mesmo aroma do perfume de ambientes de sua clínica capilar, na Praia do Canto. Em um charmoso vidro âmbar com tampa na cor madeira envelhecida, a novidade é uma ótima pedida para os apaixonados. Além disso, entre os dias 5 e 7, Cristal recebe com doces românticos e um mimo especial para quem adquirir a experiência capilar.