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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Exposição celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ em Vitória

Publicado em
04 jun 2023 às 03:00
Obra do artista Paulo José Gonçalves
Obra do artista Paulo José Gonçalves, que faz parte da coletiva "Gostoso" Crédito: Divulgação
Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Léo Bahia Arte Contemporânea abre a exposição coletiva "Gostoso",  no próximo dia 28. A exposição apresentará obras de cinco renomados artistas: Adeildo Leite, Gabriel Pessoto, Gustavo Rodrigues, Paulo Jorge Gonçalves e Sebastião Miguel. A mostra aborda a homoerótica, explorando a diversidade e a expressão artística como formas de celebrar a liberdade e o amor. A curadoria é de Léo Bahia. 
Drag queen Aysha Calyare
Drag queen Aysha Calyare Crédito: Divulgação
O evento de abertura da exposição "Gostoso" contará com a presença especial da drag queen Aysha Calyare, que irá atuar como hostess, recepcionando os visitantes.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Camila Menezes, com as irmãs Carol e Cristiane, no coquetel de entrega do Golden Barro Vermelho
Camila Menezes e as irmãs Carol e Cristiane: no coquetel de entrega do Golden Barro Vermelho Crédito: Cacá Lima

Open Format

DJ Monia Lombardi se lança como Open Format, prometendo levar aos palcos um grande show com misto de eletrônico, funk e pop. A experiente DJ capixaba, presente no cenário há 9 anos, tem uma performance única, cria Drums ao vivo e deixa sua marca registrada em cada apresentação. Dubai e Paraguai já foram cenários de turnês feitas pela DJ, e ainda esse ano ela embarca para a Europa.

COQUETEL

Amado Pereira, Leonardo Silveira, Mariana Dondé e Volnei Andrea Dondé
Amado Pereira, Leonardo Silveira, Mariana Dondé e Volnei Andrea Dondé: no lançamento do novo showroom da Caderode Crédito: Thuanny Louzada

O amor está no ar!

Às vésperas do Dia dos Namorados, a farmacêutica e tricologista Cristal Bastos apresenta uma novidade que, além do amor, promete deixar um cheirinho delicioso no ar. Assinada por ela, a vela aromática contém notas orientais, baunilha, âmbar e flores brancas - o mesmo aroma do perfume de ambientes de sua clínica capilar, na Praia do Canto. Em um charmoso vidro âmbar com tampa na cor madeira envelhecida, a novidade é uma ótima pedida para os apaixonados. Além disso, entre os dias 5 e 7, Cristal recebe com doces românticos e um mimo especial para quem adquirir a experiência capilar.

QUERIDAS DE RR

Emanuelle Delboni , Maria Tereza Nader , Elza Pinto , Celia Colodetti
Emanuelle Delboni, Maria Tereza Nader, Elza Pinto e Celia Colodetti: em evento para arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

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