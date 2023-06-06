Festa da República Italiana será realizada pela primeira vez no ES

Massimiliano Iacchini, cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro Crédito: TV Gazeta

TV Gazeta João Brito, nesta terça-feira (6). O cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro , Massimiliano Iacchini, anunciou o lançamento de um selo comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que serão completados em 2024. A apresentação do selo vai acontecer oficialmente na Festa da República Italiana, que será realizada pela primeira vez no Espírito Santo, conforme anunciou o cônsul em entrevista ao repórter daJoão Brito, nesta terça-feira (6).

A celebração acontece anualmente no dia 2 de junho para lembrar a fundação da República Italiana. Foi nessa data, em 1946, que o povo italiano escolheu essa forma de governo, por meio de um referendo, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do regime fascista de Benito Mussolini.

"A data celebra o momento em que os italianos escolheram a República ao invés da monarquia, que ajudou a ditadura. Uma decisão de troca radical do sistema institucional político que promove a liberdade, a democracia e todos direitos humanos. É uma data muito importante para os italianos", explica o cônsul.

"Com a ajuda das autoridades locais, podemos organizar, nesta maravilhosa cidade de Vitória, uma comemoração com participação cultural de músicos italianos", acrescenta Iacchini.