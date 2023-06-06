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Data histórica

Festa da República Italiana será realizada pela primeira vez no ES

Em entrevista à TV Gazeta, o cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, anunciou ainda o lançamento de um selo dos 150 anos da imigração italiana no Brasil
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 jun 2023 às 19:15

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 19:15

Massimiliano Iacchini, cônsul Geral da Itália no Rio de Janeiro
Massimiliano Iacchini, cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro Crédito: TV Gazeta
O cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, anunciou o lançamento de um selo comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que serão completados em 2024. A apresentação do selo vai acontecer oficialmente na Festa da República Italiana, que será realizada pela primeira vez no Espírito Santo, conforme anunciou o cônsul em entrevista ao repórter da TV Gazeta João Brito, nesta terça-feira (6).
A celebração acontece anualmente no dia 2 de junho para lembrar a fundação da República Italiana. Foi nessa data, em 1946, que o povo italiano escolheu essa forma de governo, por meio de um referendo, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do regime fascista de Benito Mussolini.
"A data celebra o momento em que os italianos escolheram a República ao invés da monarquia, que ajudou a ditadura. Uma decisão de troca radical do sistema institucional político que promove a liberdade, a democracia e todos direitos humanos. É uma data muito importante para os italianos", explica o cônsul.
"Com a ajuda das autoridades locais, podemos organizar, nesta maravilhosa cidade de Vitória, uma comemoração com participação cultural de músicos italianos", acrescenta Iacchini.
O Espírito Santo tem uma importante ligação com a Itália. Em fevereiro de 1874, chegou ao Porto de Vitória o primeiro navio com imigrantes italianos, vindos da província de Trento. Recentemente, em 2018, a Lei 13.617, sancionada pelo então presidente Michel Temer, instituiu o dia 26 de junho como data do reconhecimento do município de Santa Teresa, na região Serrana do Estado, como pioneiro da imigração italiana no Brasil.

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