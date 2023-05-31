Lula conversa com papa por telefone e convida Francisco para vir ao Brasil

Na conversa, ainda segundo o comunicado, Lula também agradeceu pela atuação da Igreja Católica em prol da "preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta" e pelas menções e solidariedade do papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.

Lula e o papa Francisco em encontro no Vaticano em 2020 Crédito: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

O presidente convidou Francisco para fazer uma visita ao país. O papa teria dito que avaliaria a possibilidade. Os dois devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano.

De acordo com o Planalto, Lula ainda relatou ao chefe da Igreja Católica suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região.