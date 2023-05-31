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Guerra, Amazônia e pobreza

Lula conversa com papa por telefone e convida Francisco para vir ao Brasil

Pontífice teria dito que petista tem autoridade e coerência para ajudar na mediação de paz na guerra, segundo Planalto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2023 às 14:53

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 14:53

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o papa Francisco conversaram por telefone nesta quarta-feira (31). Em nota, o Palácio do Planalto informou que o petista agradeceu a atuação do pontífice pela paz na Ucrânia e pelo combate à pobreza.
Na conversa, ainda segundo o comunicado, Lula também agradeceu pela atuação da Igreja Católica em prol da "preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta" e pelas menções e solidariedade do papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.
Lula e o papa Francisco em encontro no Vaticano em 2020
Lula e o papa Francisco em encontro no Vaticano em 2020 Crédito: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula
O presidente convidou Francisco para fazer uma visita ao país. O papa teria dito que avaliaria a possibilidade. Os dois devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano.
De acordo com o Planalto, Lula ainda relatou ao chefe da Igreja Católica suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região.
O papa ainda teria dito ao brasileiro que ele tem autoridade para liderar um processo de busca de paz.

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