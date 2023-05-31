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Ação de seguranças

Jornalistas sofrem agressão em confusão durante saída de Maduro em Brasília

Agressões aconteceram após o chefe de Estado parar na saída do local para dar declarações à imprensa que cobria a reunião dos líderes sul-americanos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2023 às 09:43

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:43

Jornalistas sofreram agressão durante uma confusão na saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do Palácio do Itamaraty nesta terça-feira (30). As agressões aconteceram após o chefe de Estado parar na saída do local para dar declarações à imprensa que cobria a reunião dos líderes sul-americanos.
A jornalista da TV Globo Delis Ortiz relatou ter sido uma das agredidas. Ela teria levado um soco no peito de seguranças que prestavam serviço ao Palácio do Itamaraty e tentavam impedir a aproximação dos jornalistas que tentavam falar com Maduro, segundo o relato da Globo. Pelo menos outros dois jornalistas também foram agredidos.
Delis Ortiz em comentário na GloboNews; ela levou um soco no peito em coletiva em Brasília ... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/no-jn-globo-repudia-agressao-a-reporter-em-coletiva-com-maduro-video-103340?cpid=txt
Delis Ortiz em comentário na GloboNews; ela levou um soco no peito em coletiva em Brasília Crédito: Reprodução/TV Globo
Pouco depois do ocorrido, o Itamaraty lamentou o episódio. "O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da reunião de presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades", disse em nota.
A Secretaria de Imprensa da Presidência da República (Secom) também repudiou a agressão. "Todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita", afirmou.
O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) também se pronunciou e disse que a ação dos seguranças teve o intuito de "garantir a saída segura das autoridades presentes". "O GSI tomará as providências para esclarecer os fatos e verificar excessos na conduta dos agentes encarregados da segurança no evento", declarou.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal disse que não havia estrutura adequada para o trabalho dos profissionais no saguão do prédio, como a disponibilização de um púlpito e organização prévia de posições, e que isso ocasionou o tumulto. "É fundamental que a organização preveja um planejamento mais compatível e adequado em eventos dessa natureza", disse em nota.
O sindicato também pediu ao Itamaraty e à Secom para apurar o caso e se solidarizou com os profissionais. "A entidade também se solidariza com os profissionais agredidos e se coloca à disposição para dar o suporte que venha a ser necessário", declarou.
Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou o incidente. "A violação à liberdade de imprensa tem de ser apurada com rigor", disse.

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