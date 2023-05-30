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Processos disciplinares

Câmara abre processos contra Nikolas, Eduardo, Zambelli e mais 4 deputados

Conselho de Ética desengaveta representações em tentativa de Arthur Lira de conter radicais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2023 às 13:02

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 13:02

BRASÍLIA, DF - O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta terça-feira (30) processos disciplinares contra sete deputados federais por quebra do decoro parlamentar, esvaziando a lista de representações que estava engavetada desde o início do ano.
Os alvos dos processos são os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Márcio Jerry (PC do B-MA), Carla Zambelli (PL-SP), José Medeiros (PL-MT), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Juliana Cardoso (PT-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) estão entre os alvos dos processos
Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) estão entre os alvos dos processos Crédito: Fotos/Arquivo AG
A abertura dos processos ocorre em meio ao esforço do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de conter manifestações exaltadas e agressões na Casa, após um início de legislatura conturbado.
Os casos mais emblemáticos envolveram os deputados Nikolas Ferreira e Márcio Jerry.
O deputado mineiro é alvo de representação dos partidos PSOL, PT, PDT, PC do B e PSB por ter usado a tribuna da Câmara para vestir uma peruca e fazer declarações transfóbicas no Dia Internacional da Mulher.
Na representação, os partidos de esquerda pedem que Nikolas seja punido com a perda de mandato. "Por suas falas transfóbicas, o Representado abusa de suas prerrogativas constitucionais e, por isso, deve perder o mandato", diz trecho do documento.
Deputado federal Nikolas Ferreira vestiu peruca durante discurso na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher
Deputado federal Nikolas Ferreira vestiu peruca durante discurso na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher Crédito: TV Câmara/Reprodução
Após a repercussão do caso, Nikolas disse que não havia sido transfóbico no plenário. "Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans — visto a diferença biológica — e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca (chocante). O que passar disso é histeria e narrativa", escreveu nas redes sociais
Como a Folha mostrou, a cúpula da Câmara avalia que o deputado do PL merece ser punido pelo discurso transfóbico com uma advertência, censura ou suspensão, sem considerar a possibilidade da cassação.
Já o deputado Jerry é acusado de assédio por ter abordado por trás a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) e ter dito palavras ao pé do ouvido durante bate-boca na audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Câmara.
"Resta comprovado que nas dependências da Câmara dos Deputados, durante Sessão da Comissão de Segurança Pública no plenário, a Deputada Julia Zanatta foi abordada pelo Representado com comportamento inadequado e inaceitável para um parlamentar, em ato claro e incontestável de natureza abusivo com contornos de importunação sexual e ainda violência política contra a mulher", diz o PL na representação ao pedir a perda de mandato do parlamentar.
Após as acusações, Jerry negou que tivesse assediado a colega e disse ser vítima de fake news. "Eu estou juntando todas as publicações que foram feitas porque, a essa altura, opera-se um mecanismo que já é usual. Planta-se uma fake news e, na onda dessa divulgação, uma horda vai atrás dessa fake news para atacar a vítima, que no caso sou eu. Eu sou vítima de fake news", disse.
A deputada Juliana Cardoso foi alvo de uma representação do PP, partido de Arthur Lira, por ter afirmado que os parlamentares que votaram favoráveis à urgência do projeto de lei do marco temporal na demarcação das terras indígenas eram "assassinos".
"[Juliana] Adotou procedimento incompatível com o decoro parlamentar, tendo, de forma clara e inequívoca, descumprido e desrespeitado a Constituição, as Leis e as normas internas desta Casa de Leis e do Congresso Nacional, ao abusar de suas prerrogativas parlamentares para perturbar a ordem das sessões, infringir regras de boa conduta e insultar outros Parlamentares e o Presidente desta Câmara dos Deputados", escreveu o PP.
Eduardo Bolsonaro responderá por ter insultado o deputado Marcon (PT-RS), que questionou a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A correligionária Carla Zambelli se defenderá pelos xingamentos proferidos contra o deputado Duarte Jr (PSB-MA).
A deputada Talíria Petrone foi alvo de representação por ter ofendido o deputado Ricardo Salles (PL-SP) durante sessão da CPI do MST; José Medeiros responde por intimidar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

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