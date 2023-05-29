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Suspense sobre indicação

'É coisa minha, não quero repartir', diz Lula sobre nome para o STF

Presidente fala em tom de brincadeira sobre escolha do substituto de Lewandowski no Supremo; favorito para o posto é o advogado Cristiano Zanin
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2023 às 18:58

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 18:58

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) adotou tom de brincadeira para responder se pretende fazer nesta semana a indicação para o assento que está vago no STF (Supremo Tribunal Federal).
"É uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém", afirmou. O favorito para o posto é Cristiano Zanin, amigo e advogado criminal de Lula.
Esta será a primeira escolha de Lula para o Supremo no seu terceiro mandato à frente do Executivo federal. Nas outras duas vezes em que foi presidente, o petista foi mais rápido ao fazer a indicação, que durava em média duas semanas entre o assento ficar vago e ele definir o sucessor.
A cadeira foi aberta em 11 de abril com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. O tempo já supera os 42 dias para a escolha da ministra Cármen Lúcia, em 2006, após a aposentadoria de Nelson Jobim. Até então, essa havia sido a escolha mais demorada do petista.

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