'É coisa minha, não quero repartir', diz Lula sobre nome para o STF

"É uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém", afirmou. O favorito para o posto é Cristiano Zanin, amigo e advogado criminal de Lula.

Esta será a primeira escolha de Lula para o Supremo no seu terceiro mandato à frente do Executivo federal. Nas outras duas vezes em que foi presidente, o petista foi mais rápido ao fazer a indicação, que durava em média duas semanas entre o assento ficar vago e ele definir o sucessor.