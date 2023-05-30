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Maduro: 3 controvérsias da visita do presidente da Venezuela ao Brasil

É a primeira vez que ele vem ao país desde 2015 – e desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro proibiu-o de entrar em território brasileiro, em 2019.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 mai 2023 às 11:40

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 11:40

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, está no Brasil nesta semana.
É a primeira vez que ele vem ao país desde 2015 – e desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro proibiu-o de entrar em território brasileiro, em 2019.
Maduro participa de uma cúpula de presidentes da América do Sul, que foi convocada por Lula e que acontece nesta terça-feira (30/5), em Brasília.
Apesar da presença esperada de quase dez líderes da região, a chegada de Maduro é uma das que mais chama atenção.
Neste vídeo, nosso repórter Leandro Prazeres conta três polêmicas envolvendo a visita de Maduro ao Brasil: as acusações de violações de direitos humanos na Venezuela, as dívidas com o Brasil e os números da imigração de venezuelanos fugindo do país.
Assista e confira.

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