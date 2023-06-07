Bárbara Cheim comemora aniversário com festa em Vitória

O edifício residencial de alto padrão Cristal Blue, que está em fase final de construção na Praia do Canto, receberá uma imponente obra da artista plástica capixaba Ana Paula Castro. Um grande painel com elementos em aço inox reluzente, mesclando as cores prata e azul em alusão aos materiais de mesma tonalidade presentes na fachada do imóvel, dará as boas-vindas aos moradores e visitantes do prédio. É que a peça de 130cm por 90cm, encomendada pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, ficará instalada no hall de entrada do empreendimento.