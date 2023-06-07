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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Bárbara Cheim comemora aniversário com festa em Vitória

Publicado em
07 jun 2023 às 03:00
Bárbara Cheim
Bárbara Cheim comemorou idade nova neste sábado (03), na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli
Com o tema "Flores em Branco", a empresária Bárbara Cheim celebrou aniversário ao lado da família e amigos neste sábado (03), na Praia do Canto. A decoração da festa, com bufê de Janna Tannure, foi assinada pelo sua Le Jardin. E o DJ Emerson Vaz ferveu a pista. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 
Roberta e Valquíria Cheim
Roberta e Valquíria Cheim Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Bárbara Cheim

NA REDE GAZETA

Café Lindenberg, presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta recebeu nesta terça-feira (06) o cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, e o vice-cônsul honorário da Itália no Espírito Santo, Roger Gaggiatto
Café Lindenberg, presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, recebeu nesta terça-feira (06) o cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, e o vice-cônsul honorário da Itália no Espírito Santo, Roger Gaggiatto Crédito: Bruno Dalvi

Dia dos Namorados 1

A Associação Comercial da Praia do Canto promove a campanha "Mais Amor por Favor" para celebrar o Dia dos Namorados. Nesta sexta-feira (09) , das 16 às 19h, as ruas do bairro terão música ao vivo e apresentação de dançarinos de tango. No sábado (10), a artista plástica Luciana Faria fará uma pintura no clima da data, na Rua Chapot Presvot. 

Dia dos Namorados 2

A médica Renata Melo fará uma pausa nas atividades neste feriado de Corpus Christi e antecipa a celebração do Dia dos Namorados com o marido Denio Melo, em São Paulo, a dois

EM SANTA TERESA

Mônica Calmon e Vinicius Sant'Anna
Mônica Calmon e Vinicius Sant'Anna: na plateia do Santa Jazz 2023 Crédito: Monica Zorzanelli

Bodas de Prata nos EUA

O advogado Josmar de Souza Pagotto está cheio de motivos para comemorar neste feriado de Corpus Christi. Além de chegar à casa dos 60, ele celebra Bodas de Prata com a esposa Andressa Cristina, em Orlando, na Flórida.

Partiu, São Paulo!

Com o objetivo de trazer mais novidades para a sociedade capixaba, o cirurgião plástico Ariosto Santos, acompanhado de sua esposa Shirley e seus filhos Ariosto Neto e Arthur Santos, participa da Jornada Paulista de Cirurgia Plástica que acontece entre os dias 7 e 10 de junho.

Construção e Arte

O edifício residencial de alto padrão Cristal Blue, que está em fase final de construção na Praia do Canto, receberá uma imponente obra da artista plástica capixaba Ana Paula Castro. Um grande painel com elementos em aço inox reluzente, mesclando as cores prata e azul em alusão aos materiais de mesma tonalidade presentes na fachada do imóvel, dará as boas-vindas aos moradores e visitantes do prédio. É que a peça de 130cm por 90cm, encomendada pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, ficará instalada no hall de entrada do empreendimento.

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