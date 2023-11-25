Santa Teresa lança programa para celebrar 150 anos de imigração italiana

Tudo começou em 1874 quando os primeiros colonos se estabeleceram em Santa Teresa. E a doce Terra dos Colibris está se preparando para um ano histórico. A última quinta marcou o Programma Santa Teresa 2024, no Senac de Santa Teresa. O Trade turístico, Santa Teresa Convention & Visitors Bureau, a Prefeitura de Santa Teresa, através de sua Secretaria de Turismo, autoridades e estudiosos do Turismo se encontraram para organizar a agenda dos 150 anos de imigração italiana no país. O historiador, romancista e jornalista mineiro Américo Antunes, coordenador da Campanha Diamantina Patrimônio Cultural da Humanidade, e Baltazar Saldanha, um dos idealizadores do Natal Luz de Gramado, foram os convidados especiais. Entre as propostas para a celebração dos 150 anos do primeiro assentamento brasileiro de imigrantes italianos, feiras, congressos, leilões de obras de arte, mostras artísticas e festivais nas áreas de gastronomia, cinema, música, literatura, meio ambiente e patrimônio; e até uma possível mostra de arquitetura das montanhas.