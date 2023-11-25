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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Santa Teresa lança programa para celebrar 150 anos de imigração italiana

Publicado em
25 nov 2023 às 03:00
Kleber Medici, José Carlos Zamprogno e Baltazar Saldanha
Kleber Medici, José Carlos Zamprogno e Baltazar Saldanha Crédito: Marcelo Pita
Tudo começou em 1874 quando os primeiros colonos se estabeleceram em Santa Teresa. E a doce Terra dos Colibris está se preparando para um ano histórico. A última quinta marcou o Programma Santa Teresa 2024, no Senac de Santa Teresa. O Trade turístico, Santa Teresa Convention & Visitors Bureau, a Prefeitura de Santa Teresa, através de sua Secretaria de Turismo, autoridades e estudiosos do Turismo se encontraram para organizar a agenda dos 150 anos de imigração italiana no país. O historiador, romancista e jornalista mineiro Américo Antunes, coordenador da Campanha Diamantina Patrimônio Cultural da Humanidade, e Baltazar Saldanha, um dos idealizadores do Natal Luz de Gramado, foram os convidados especiais. Entre as propostas para a celebração dos 150 anos do primeiro assentamento brasileiro de imigrantes italianos, feiras, congressos, leilões de obras de arte, mostras artísticas e festivais nas áreas de gastronomia, cinema, música, literatura, meio ambiente e patrimônio; e até uma possível mostra de arquitetura das montanhas.

Lançamento do Programma Santa Teresa

ANIVERSÁRIO

Zezé Mansur, Andressa Vervloet, a aniversariante Paula Abdenor, Gisela Neffa, Maria Helena Sardemberg, Veronica Vieira, Sandra Faria e Raquel Brandão
Zezé Mansur, Andressa Vervloet, a aniversariante Paula Abdenor, Gisela Neffa, Maria Helena Sardemberg, Veronica Vieira, Sandra Faria e Raquel Brandão: celebrando idade nova entre amigas! Crédito: Divulgação

Nova sorvetera

Regina Meynard, reconhecida chef da confeitaria capixaba, e Rodrigo Meynard, empresário, inauguram a primeira unidade da Soul Muscle em Vitória, na Praia do Canto, neste sábado (25). A sorveteria oferece sabores  sem açúcar e sem lactose. 

Encontro de dentistas

A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, especialista em periodontia e implantodontia, convidou 10 dentistas recém-formados para um bate-papo especial para passar um pouco da sua experiência de mais de 15 anos de atuação na área com o objetivo de apoiar esses profissionais que acabam de iniciar na carreira odontológica. O encontro, que acontece neste sábado (25), no Harmonize Health Coworking, em Jardim da Penha, terá também a participação do gestor financeiro Bruno Storck, que é professor e empreendedor, e vai também falar sobre programação financeira nesse início de profissão.

Joias e elos

A designer Emar Batalha apresenta a coleção ELO, composta por joias decorativas com elos de cerâmica desenvolvidos por mulheres assistidas pela ONG Alimentando O Bem. Cada ítem é finalizado com uma gema bruta única, utilizada na joalheria, como quartzo, ametista, e cristal de rocha, imprimindo exclusividade ao design de Emar. O coquetel de lançamento está marcado para a próxima quinta-feira (30), na Matias Brotas, com bufê de Claudia Moulin e décor by Bruna Medeiros. Em paralelo, a designer lança também uma versão das peças em ouro e pedras preciosas, seguindo o motivo original, os elos.

Val Marchiori vem aí

O tão aguardado desfile-show de Ivan Aguilar está chegando! O evento será na próxima quarta-feira (29), às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Pela primeira vez em Vitória, a socialite e empresária paulistana Val Marchiori desfilará com o seu filho Victor Marchiori, em looks exclusivos lançando a nova estampa Ivan Aguilar.

SHOW

Álvaro Moura e Lucas Izoton
Álvaro Moura e Lucas Izoton: em show badalado na Ilha Crédito: Cloves Louzada

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