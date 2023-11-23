Brenda Riva e Iara Quaresma lançam coleção do verão 2024 em Vitória

O fundador do PicPay, Dárcio Stehling, conversa na manhã desta quinta-feira (23), com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci. A palestra faz parte da programação anual da disciplina de Alfabetização Financeira, que, dentre outros temas, aborda o Empreendedorismo e a Inovação. De acordo com o coordenador pedagógico e professor da disciplina Alexandre Zanotelli, o objetivo de trazer o empresário, que também é pai de alunos da escola, é oferecer o contato com alguém que participou da criação de um produto altamente inovador. “Queremos que os estudantes compreendam a complexidade e o passo a passo do processo criativo empresarial, contribuindo para a formação integral deles”, explica.