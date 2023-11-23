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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brenda Riva e Iara Quaresma lançam coleção do verão 2024 em Vitória

Publicado em
23 nov 2023 às 03:00
Brenda Riva e Iara Quaresma
Brenda Riva e Iara Quaresma Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

Summer

Brenda Riva e a consultora de estilo Iara Quaresma lançaram a coleção Estrelas em 10 modelos exclusivos do alto verão. O evento aconteceu no sábado (18), na Vith Shoes, na Praia do Canto.

EVENTO

A anfitriã Mariana Laranja e Eduardo Passamai
A anfitriã Mariana Laranja e Eduardo Passamai:  no evento "Orange Amazonic" Crédito: Divulgação

Samba

A jornalista e empresária Manu Caiado avisa que o Boteco Boa Praça Vitória está repleto de novidades. Uma delas é um samba aos domingos, cuja estreia acontece neste fim de semana, com o grupo 522, que já dividiu palco com nomes como Toquinho, Fundo de Quintal, Orquestra Contemporânea de Olinda e Teresa Cristina.

Happy hour

No dia 27 de novembro acontece o  happy hour de fim de ano do Mulheres Amantes de Vinhos. O projeto tem a ideia de levar conhecimento e diversão em torno do mundo do vinho e busca também promover outras mulheres. O evento acontecerá no "Put Love", em Lisboa, um restaurante de uma empreendedora portuguesa e com mimos feitos por uma empresária brasileira. Os vinhos foram especialmente selecionados na Vino Sofia, a loja online parceira da Carol Santos. O Mulheres Amantes de Vinhos é feito por mulheres e para mulheres.

Palestra com o fundador do PicPay

 O fundador do PicPay, Dárcio Stehling, conversa na manhã desta quinta-feira (23), com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci. A palestra faz parte da programação anual da disciplina de Alfabetização Financeira, que, dentre outros temas, aborda o Empreendedorismo e a Inovação. De acordo com o coordenador pedagógico e professor da disciplina Alexandre Zanotelli, o objetivo de trazer o empresário, que também é pai de alunos da escola, é oferecer o contato com alguém que participou da criação de um produto altamente inovador. “Queremos que os estudantes compreendam a complexidade e o passo a passo do processo criativo empresarial, contribuindo para a formação integral deles”, explica.

QUERIDAS DE RR

Flavia e Letícia Abaurre
As arquitetas Flávia e Letícia Abaurre - em evento imobiliário que aconteceu no último dia 21, na Casa Mizzi, de mais um lançamento imobiliário com a assinatura delas (Construtora Abaurre) e da Nazca, que será lançado na Praia do Canto em dezembro. Crédito: Divulgação

Desenvolvimento de Vila Velha

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) realiza na próxima quinta (23) o 18º Café Empresarial. Com o tema “Expansão Região 5 - Oportunidades e desafios para o desenvolvimento de Vila Velha”, o encontro reunirá as principais lideranças empresariais e políticas para debater sobre o assunto. O evento será a partir das 8 horas no auditório do Ministério Público em Vila Velha. A Vale, uma das mantenedoras da Assevila, apresentará, por meio de Danielle Pinto, gerente de Regulatório, o trajeto da ferrovia que passará pelo município de Vila Velha e o prefeito Arnaldinho Borgo abordará os projetos e incentivos para o desenvolvimento da região.

Verão 23/24

A marca de bolsas Isla Vix apresenta um coquetel para exposição da coleção Verão 23/24 em parceria com a designer de joias Roberta Teles Puppin, que realizará o pré-lançamento de sua nova coleção, Pedra Azul. O coquetel para convidados e imprensa acontece no dia 06 de dezembro, na loja Isla Vix, localizada no Shopping Loft 620, na Praia do Canto.

Confraternização

Para celebrar mais um ano de muito trabalho, mas também, de muitas realizações, a diretoria da Ademi-ES e seus associados se reúnem, no dia 29 de novembro,, no Iate Clube, na Praia do Canto, para um jantar especial de confraternização.

Abraço literário

A jornalista e escritora Aurê Aguiar, autora do livro “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”, lançará nesta quinta-feira (23) o projeto “Abraço Literário”, durante a entrega do Prêmio Ser Humano 2023, a ser realizada no Hotel Ilha do Boi, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-ES. O projeto tem o objetivo de multiplicar a mensagem do livro, levando a obra para os professores da rede pública do Espírito Santo, com distribuição patrocinada por empresas privadas.

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