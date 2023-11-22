Veja quem prestigiou o festival Bigstep em Vila Velha

Gabriel Nunes, João Paulo Pinto, Bi Ribeiro, Everaldo Colodetti e João Barone. Em baixo: Roberto Makio, Herbert Vianna, Gustavo Maio e Luiz Eduardo Dalfior Crédito: Indie Clicks e Bruno Ratão

Dois dias, mais de 20 horas de música boa e muita diversão. Esse foi o saldo do Festival Bigstep, que aconteceu no último fim de semana, de 17 a 19 de novembro, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. No palco, ícones da música nacional e talentos da nova geração.

Ao todo 15 artistas se apresentaram nos dois dias de festival, como Paralamas do Sucesso, Raimundos, Gabriel O Pensador e Macucos. O palco do Festival Bigstep promoveu ainda encontros musicais: Rael e a capixaba Budah, banda Lane e Rodrigo Costa, ex-baixista da Forfun, além de Chorou Bebel e André Prando.

Arnaldinho Borgo e Marcelo Arruda Crédito: Indie Clicks e Bruno Ratão

“Estamos muito felizes. Trabalhamos muito nesse projeto para proporcionar ao público capixaba um festival diferente de tudo que é feito no Estado”, contou Gustavo Maio, sócio da cervejaria Bigstep.

SHOW DO PÚBLICO

O público deu um show à parte, com muita animação e canções dos astros da música na ponta da língua.

Em vários momentos a galera vibrou pra valer, como com os raps de improviso de Gabriel O Pensador e os clássicos do Raimundos. Já o Paralamas do Sucesso proporcionou uma viagem ao tempo, com o seu repertório de clássico, como "Óculos", "Meu erro" e "Lanterna dos afogados".

Os capixabas do Macucos também foram aclamados pelo público, que cantou em alto e bom som versos como "haverá uma canção em cada gesto, em cada olhar. Pelos caminhos dessa vida sempre haverá".