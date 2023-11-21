Ivan Aguilar inicia comemorações dos seus 60 anos em Vitória

Oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo, seguida da vontade de antecipar as compras do Natal são os principais motivos que levam os consumidores a esperarem ansiosos pela Black Friday, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil. “Este ano, o levantamento mostrou ainda que os consumidores pretendem gastar mais. Entre as razões estão o fato de considerarem que vale a pena aproveitar a promoção, de terem economizado ao longo do ano e porque o pagamento é facilitado. E a população está atenta às promoções, pesquisando preços antes das compras”, comentou Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória.