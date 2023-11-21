Ivan Aguilar inicia comemorações dos seus 60 anos em Vitória

Provando que vinho e gastronomia saudável podem estar em perfeito equilíbrio, Tatiana Puppim e Roberta Girelli, em parceria com Letícia Salgado e Lorena Cota, recebem nesta quarta-feira, dia 22, no restaurante Casa Graviola, na Praia do Canto, para um jantar harmonizado em clima de verão. As convidadas terão a oportunidade de degustar alguns rótulos diferentes de espumante, vinho branco e vinho rosé, que são super indicados nesta estação do ano. E tudo será feito em etapas harmonizado com entradinhas, pratos principais e até sobremesa da casa.