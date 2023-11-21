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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ivan Aguilar inicia comemorações dos seus 60 anos em Vitória

Publicado em
21 nov 2023 às 03:00
Ivan Aguilar
Ivan Aguilar Crédito: Vitor Carvalho

Viva, Ivan!

Na última sexta-feira (17), o estilista Ivan Aguilar já iniciou as comemorações dos seus 60 anos, recebendo um grupo seleto de amigos na sua loja na Praia do Canto. A grande comemoração está marcada para o dia 29 de novembro, às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. O evento terá a assinatura de Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos.

QUERIDAS DE RR

Karol Cavêdo e Taty Cajueiro em Máquina de Resultados
Karol Cavêdo e Taty Cajueiro: em dia de estudos Crédito: Divulgação

Jantar harmonizado

Provando que vinho e gastronomia saudável podem estar em perfeito equilíbrio, Tatiana Puppim e Roberta Girelli, em parceria com Letícia Salgado e Lorena Cota, recebem nesta quarta-feira, dia 22, no restaurante Casa Graviola, na Praia do Canto, para um jantar harmonizado em clima de verão. As convidadas terão a oportunidade de degustar alguns rótulos diferentes de espumante, vinho branco e vinho rosé, que são super indicados nesta estação do ano. E tudo será feito em etapas harmonizado com entradinhas, pratos principais e até sobremesa da casa.

Premiação internacional

Rodrigo e Joana Barbosa estão embarcando para Lima, no Peru. O motivo: a Grand Construtora vai receber o “Latin American Quality Awards” no Quality Festival 2023, no próximo dia 23. O evento que começa nessa terça-feira vai reunir mais de 500 líderes empresariais de todo o mundo no Delfines Hotel & Convention Center.

EM NOVA YORK

Catarina Riva aproveita folga em New York
Catarina Riva aproveita folga em dias de descanso em New York Crédito: Divulgação

Oportunidade de compra

Oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo, seguida da vontade de antecipar as compras do Natal são os principais motivos que levam os consumidores a esperarem ansiosos pela Black Friday, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil. “Este ano, o levantamento mostrou ainda que os consumidores pretendem gastar mais. Entre as razões estão o fato de considerarem que vale a pena aproveitar a promoção, de terem economizado ao longo do ano e porque o pagamento é facilitado. E a população está atenta às promoções, pesquisando preços antes das compras”, comentou Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória.

Empreendedorismo para elas

Idealizadora do grupo Mulheres Empreendedoras do ES e do projeto de mentoria Foco Nelas, além de empresária e corretora de seguros, Liliane Porto é uma das convidadas da 1ª Noite Empodera Mais, evento que acontece no dia 28 de novembro, em Aracruz. Ela vai falar sobre “Empreendedorismo feminino e o poder do networking estratégico” e contar um pouco de sua trajetória como empreendedora e de como criar conexões reais entre mulheres pode ajudar no desenvolvimento e consolidação de um negócio.

QUERIDAS DE RR

Lilian Araújo e Luciana Júdice
Lilian Araújo e Luciana Júdice: em show badalado em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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