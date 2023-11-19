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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Associação de Empresários da Serra vai premiar Mulher de Negócios

Publicado em
19 nov 2023 às 03:00
Trofeu do Mérito Empresarial
Trofeu do Mérito Empresarial Crédito: Divulgação
A diretoria da Associação dos Empresários da Serra (Ases) está a todo vapor nos preparativos para o prêmio Mérito Empresarial, que será realizado no dia 7 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Para esta edição a premiação está com uma super novidade: a inclusão da categoria Mulher de Negócios. Além dela, também há prêmio para as categorias indústria, comércio, serviço e micro e pequena empresa. Para o presidente da instituição, Giuliano de Castro, a iniciativa é importante para o reconhecimento de empreendedores que se destacaram no ano de 2023.

MODA

Mariana Borgo e Ivana Izoton
Mariana Borgo e Ivana Izoton: encontro fashion em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Setor imobiliário a todo vapor

 Os primeiros sinais de que o setor imobiliário está entrando em um ciclo de retomada já estão aí e os investimentos não param. O Banestes, por exemplo, é o banco com menor taxa de juros no país nesta categoria, segundo o Banco Central (BC). E Ricardo Gava, executivo da Gava Crédito Imobiliário, comemora: "Todas as movimentações que surgem no sentido de alavancar o setor imobiliário são relevantes. O mercado está com boas expectativas e para 2024 isso será ainda melhor, especialmente com a tendência de queda dos juros da Selic", destaca Ricardo.

PRÊMIO

Prêmio Destaque Fetransportes
Liemar Pretti, o vice-governador, Ricardo Ferraço, o presidente da Fetransportes, Renan Chieppe, e Luiz Antonio Pretti: grande encontro durante o Prêmio Destaque 2023, evento que premia os melhores profissionais do ano no setor de transportes Crédito: Divulgação

Experiência internacional

O advogado capixaba e especialista em Direito Processual Civil Mateus Bustamante, foi selecionado para participar do programa de “Management” da Ohio University, nos Estados Unidos. O curso tem como objetivo desenvolver as habilidades de gestão dos alunos, potencializando os seus pontos fortes e capacitando-os a fazer o mesmo com suas equipes. Mateus é sócio do escritório Bustamante Guaitolini Almada Advogados.

Calor e visão

A onda de calor intenso como o que estamos vivendo nos últimos dias pode facilitar o surgimento de doenças oculares. Esse é o alerta da médica do Hospital de Olhos Vitória, Judith Azevedo. "Olho seco, irritação, ardência e vermelhidão são alguns dos principais sintomas causados pela forte exposição ao calor. Além dessas queixas, os raios solares UV também estão relacionados a alguns problemas mais sérios de visão, como degeneração da retina, catarata e o pterígio”, destaca Judith.

COMEMORAÇÃO

Erly Vieira com Mariana e Victor Gusmão, proprietários da Casa Mizi, onde foram celebrados os 10 anos da Le Card
Erly Vieira com Mariana e Victor Gusmão, proprietários da Casa Mizi, onde foram celebrados os 10 anos da Le Card Crédito: Divulgação

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