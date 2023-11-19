Associação de Empresários da Serra vai premiar Mulher de Negócios

Os primeiros sinais de que o setor imobiliário está entrando em um ciclo de retomada já estão aí e os investimentos não param. O Banestes, por exemplo, é o banco com menor taxa de juros no país nesta categoria, segundo o Banco Central (BC). E Ricardo Gava, executivo da Gava Crédito Imobiliário, comemora: "Todas as movimentações que surgem no sentido de alavancar o setor imobiliário são relevantes. O mercado está com boas expectativas e para 2024 isso será ainda melhor, especialmente com a tendência de queda dos juros da Selic", destaca Ricardo.