Associação de Empresários da Serra vai premiar Mulher de Negócios

A diretoria da Associação dos Empresários da Serra (Ases) está a todo vapor nos preparativos para o prêmio Mérito Empresarial, que será realizado no dia 7 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Para esta edição a premiação está com uma super novidade: a inclusão da categoria Mulher de Negócios. Além dela, também há prêmio para as categorias indústria, comércio, serviço e micro e pequena empresa. Para o presidente da instituição, Giuliano de Castro, a iniciativa é importante para o reconhecimento de empreendedores que se destacaram no ano de 2023.