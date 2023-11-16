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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Advogado do ES é jurado de reconhecido prêmio internacional

Publicado em
16 nov 2023 às 03:00
Advogado Luiz Cláudio Allemand
Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação
O advogado Luiz Cláudio Allemand foi jurado no Prêmio Internacional Steelie Award, realizado pela World Steel Association (Worldsteel), uma das mais relevantes entidades industriais do mundo, na categoria "Excelência em Sustentabilidade", pelo terceiro ano consecutivo .O Steelie Awards reconhece empresas que se destacam com ações para o desenvolvimento sustentável. Sua realizadora, a Worldsteel, representa aproximadamente 190 produtores de aço e seus membros somam cerca de 85% da produção siderúrgica global. Sem fins lucrativos, ela tem sede em Bruxelas, Bélgica. Os resultados do Steelie Awards foram divulgados no último dia 16 de outubro. Realizada anualmente, a premiação avalia uma série de categorias que impactam positivamente a indústria.

VINHOS

Pablo e Rosangela Mansk com Raíssa Trindade
Pablo e Rosangela Mansk e Raíssa Trindade: na inauguração da nova adega do Rancho Beliskão, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

Para mulheres

A especialista em marketing, Juliana Reissinger, e a gestora e doutora em educação, Elimar Leal, recebem convidadas nesta quinta-feira (16), na Casa Cor ES, para mais um encontro do Club Pouvoir, que promove encontros com mulheres para discutir temas diversos. Desta vez, o bate-papo será sobre beleza, tema mais propício para ser tratado na principal mostra de arquitetura do ES.

Mostra de orquídeas

O Boulevard Shopping Vila Velha sedia, entre os dias 23 e 26 de novembro, a 1ª Mostra de Orquídeas. O público vai se encantar com o colorido das plantas e a variedade de espécies, inclusive raridades. O evento, realizado em parceria com o empresário Ricardo Gilbert Coco, proprietário de um orquidário na cidade, tem entrada gratuita.

Em São Paulo

A pneumologista Jessica Polese está en São Paulo onde participa do 20º Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia que acontece no Centro de Convenções Rebouças.

MODA

As empresárias Ingmar Zanetti Panteleao e Margareth Virginio Soares organizaram uma linda festa de 15 anos de seu espaço de moda infantil, na Ilha.
As empresárias Ingmar Zanetti Panteleao e Margareth Virginio Soares organizaram uma festa de 15 anos de seu espaço de moda infantil, na Ilha. Crédito: Thuanny Louzada

FÓRUM

Larissa Gaspar e Brigida Passamani no primeiro dia do 11º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória
Larissa Gaspar e Brigida Passamani: no 11º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória Crédito: Divulgação

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