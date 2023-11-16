Advogado do ES é jurado de reconhecido prêmio internacional

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi jurado no Prêmio Internacional Steelie Award, realizado pela World Steel Association (Worldsteel), uma das mais relevantes entidades industriais do mundo, na categoria "Excelência em Sustentabilidade", pelo terceiro ano consecutivo .O Steelie Awards reconhece empresas que se destacam com ações para o desenvolvimento sustentável. Sua realizadora, a Worldsteel, representa aproximadamente 190 produtores de aço e seus membros somam cerca de 85% da produção siderúrgica global. Sem fins lucrativos, ela tem sede em Bruxelas, Bélgica. Os resultados do Steelie Awards foram divulgados no último dia 16 de outubro. Realizada anualmente, a premiação avalia uma série de categorias que impactam positivamente a indústria.