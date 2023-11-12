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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Leilão da CowParade reúne empresários e autoridades em Vitória

Publicado em
12 nov 2023 às 03:00
Bernardo e Ivan aguilar, Joana e Rodrigo Barbosa
Bernardo e Ivan aguilar, Joana e Rodrigo Barbosa: em noite de leilão em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Leilão do bem

O leilão da CowParade Vitória e Vila Velha encheu o Espaço Patrick Ribeiro e foi uma noite única. A maior parte das vaquinhas arrematada vai ficar no Espírito Santo: Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim garantiram suas esculturas. “Preciosa”, da renomada artista Ângela Gomes, foi a mimosa mais desejada no leilão e, no final, foi arrematada por R$ 20 mil por Valdecir Torezani. “Nem que a Vaca Voe”, de Ivan Coelho também rendeu uma boa disputa e o vencedor ofereceu R$ 14 mil. A dourada vaca “Proclamação”, de Kleber Galvêas, discípulo de Homero Massena, encheu os olhos dos participantes do leilão com seu manto de flores coloridas e foi arrematada por Joana e Rodrigo Barbosa por R$ 9 mil. A Associação de Moradores da Ilha do Boi (Ampib) se uniu e fez uma vaquinha pela vaca e levou para o bairro a obra “A Vaca não quer ser comida”, da artista plástica Isabela Castello. A vaquinha da artista Heidi Liebermann foi arrematada pelo criador de nelore capixaba Eraldo Serrão, Fazenda Mãe Santa, e doada para as crianças da ACACCI. Para Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, empresa especializada em marketing cultural, que detém os direitos exclusivos de realização da CowParade no Brasil, a CowParade Vitória e Vila Velha já entrou para a história da exposição no Brasil e no mundo, tamanho o acolhimento dos artistas e da população capixaba. “Agora, vamos unir esforços com as instituições que estão sendo beneficiadas para fortalecer nossa corrente em prol da saúde e da educação e fechar essa histórica edição da CowParade no Brasil com chave de ouro”, destacou.

ENCONTRO

Bismark Martins, Alessandra Tanure, Gabi Iamonde e Ricardo Sara
Bismark Martins, Alessandra Tanure, Gabi Iamonde e Ricardo Sara: em noite de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Design

A identidade visual do Festival Movimento Cidade 2023, criada pela designer Amanda Lobos, foi selecionada para o shortlist do Prêmio Brasileiro de Design. A arte está concorrendo na categoria Design Gráfico/Marca de produto ou serviço. Além da felicidade pela conquista pessoal, Amanda diz que é ainda mais emocionante ver uma ideia tão rica de significados para o Estado, e com tantas mãos envolvidas, alcançar esses espaços no Brasil. “Ver o Festival MC acontecer e sair do papel já foi mágico, e ver artistas capixabas e nacionais cercados dessa arte e ganhando reconhecimento é incrível”, disse.

Noivas

Em 2024, o Evento de Noivas será realizado no Ilha Buffet, situado no Álvares Cabral, proporcionando um ambiente exclusivo e sofisticado. A arquiteta Hellen Rocha tem uma tarefa importante: criar um layout que celebre o amor e a união, incluindo a distribuição dos estandes e o planejamento de cada detalhe.

Congresso médico

Nosso cirurgião plástico, Ariosto Santos e os filhos, também médicos, Arthur Santos e Ariosto Neto, marcarão presença no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que ocorrerá em Campinas, entre os dias 15 e 18 de novembro. Sua participação promete adicionar insights valiosos aos avanços e tendências na área da cirurgia plástica.

QUERIDOS DE RR

Stefania Zavarize e Vinicius Allazio
Stefania Zavarize e Vinicius Allazio: em prêmio badalado da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

COQUETEL

Levy Neto Gabriela Dalorto
Levy Neto e Gabriela Dalorto: em noite de arquitetos e decoradores Crédito: Mônica Zorzanelli

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