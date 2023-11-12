Leilão da CowParade reúne empresários e autoridades em Vitória

O leilão da CowParade Vitória e Vila Velha encheu o Espaço Patrick Ribeiro e foi uma noite única. A maior parte das vaquinhas arrematada vai ficar no Espírito Santo: Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim garantiram suas esculturas. “Preciosa”, da renomada artista Ângela Gomes, foi a mimosa mais desejada no leilão e, no final, foi arrematada por R$ 20 mil por Valdecir Torezani. “Nem que a Vaca Voe”, de Ivan Coelho também rendeu uma boa disputa e o vencedor ofereceu R$ 14 mil. A dourada vaca “Proclamação”, de Kleber Galvêas, discípulo de Homero Massena, encheu os olhos dos participantes do leilão com seu manto de flores coloridas e foi arrematada por Joana e Rodrigo Barbosa por R$ 9 mil. A Associação de Moradores da Ilha do Boi (Ampib) se uniu e fez uma vaquinha pela vaca e levou para o bairro a obra “A Vaca não quer ser comida”, da artista plástica Isabela Castello. A vaquinha da artista Heidi Liebermann foi arrematada pelo criador de nelore capixaba Eraldo Serrão, Fazenda Mãe Santa, e doada para as crianças da ACACCI. Para Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, empresa especializada em marketing cultural, que detém os direitos exclusivos de realização da CowParade no Brasil, a CowParade Vitória e Vila Velha já entrou para a história da exposição no Brasil e no mundo, tamanho o acolhimento dos artistas e da população capixaba. “Agora, vamos unir esforços com as instituições que estão sendo beneficiadas para fortalecer nossa corrente em prol da saúde e da educação e fechar essa histórica edição da CowParade no Brasil com chave de ouro”, destacou.