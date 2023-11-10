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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o lançamento da linha home de Bruna Medeiros

Publicado em
10 nov 2023 às 03:00
Bruna Medeiros
Bruna Medeiros lançou linha home nesta quarta-feira (08), na OÀ Galeria Crédito: Cacá Lima

A noite de Bruna

Foi mega prestigiado o lançamento da coleção home da nossa arquiteta e decoradora Bruna Medeiros, nesta quarta-feira (08), na OÁ Galeria, em Vitória. Em parceria com a Brasigran Home, de Renata Malenza, a coleção conta com oito peças, entre vasos, bandejas e pratos, inspiradas na Semana de Arte Moderna de 1922, desenhadas no sertão nordestino, terra de Bruna. Todas as peças fizeram parte de uma mesa linda com  bufê de Claudia Moulian, doces de Edna Jabour e bolo by Juliana Marculano. A querida DJ Larissa Tantan comandou as picapes da noite. Veja as fotos de Cacá Lima.

QUERIDOS DE RR

Décio Chieppe, Eulália Chieppe e Thais Hilal
Décio Chieppe, Eulália Chieppe e Thais Hilal: na noite prestigiada de Bruna Medeiros Crédito: Cacá Lima

Rock

Zé Ramalho traz a sua mistura de rock e repente para o Steffen Centro de Eventos no próximo dia 25. Com influências que vão de Pink Floyd e Beatles a Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, o paraibano de Brejo do Cruz promete uma noite emocionante com seus grandes sucessos. “Garoto de Aluguel” está no setlist, assim como releituras de canções de Raul Seixas e Bob Dylan. Abrindo a noite, ‘’Exagerado’’, ‘’Bete Balanço’’ e ‘’Maior Abandonado’’ na interpretação de Cadu Caruzo, cover capixaba de Cazuza.

Aprendizado e diversão

Pedro Chieppe e sua diretoria estão a todo vapor para deixar impecável o IBEF Beach Tennis Experience. O evento será neste domingo (12), na Arena Apx BTG, e será uma manhã de aprendizado e diversão. A palestra fica por conta da diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, sobre o tema "Bem-Estar Integral: saúde, família e trabalho". Além disso, vai rolar uma clínica de beach tênis para quem quiser aprender a jogar.

COQUETEL 

Sheila Basílio e Geórgia Mendonça
Sheila Basílio e Geórgia Fafá: em lançamento badalado na Ilha Crédito: Cacá Lima

No Rio

Dorion Soares celebra a expansão da marca no Brasil, com inauguração de loja conceito no Rio Design Barra, na Barra da Tijuca, no dia 28. As joias com personalidade e identidade próprias prometem encantar o público sofisticado e refinado do Rio de Janeiro. O projeto da flagship é assinado por Valentina Falk.

História da Ames

O professor da Ufes, José Antônio Martinuzzo, escreveu a pedido da Associação Médica do Espírito Santo, o livro Ames 100 anos – Percursos e Perspectivas. Nesta obra, Martinuzzo narra a trajetória histórica da instituição ao longo de seus cem anos de existência, apresentando também os planos e diretrizes da associação para os próximos anos, detalhados em seu planejamento estratégico. O lançamento do livro, bem como a inauguração de seu novo auditório, estão agendados para a próxima sexta-feira (10), para convidados, a partir das 20h, na sede da Ames, localizada em Bento Ferreira.

República Tcheca

A embaixadora da República Tcheca em Brasília, Pavla Havrliková, para a abertura do Consulado Honorário da República Tcheca em Vitória, que será chefiado por Nathália Burian. Será no dia 28 de novembro, às 20h, no Hotel Senac Ilha do Boi. 

PALESTRA

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