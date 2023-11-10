Veja quem prestigiou o lançamento da linha home de Bruna Medeiros

O professor da Ufes, José Antônio Martinuzzo, escreveu a pedido da Associação Médica do Espírito Santo, o livro Ames 100 anos – Percursos e Perspectivas. Nesta obra, Martinuzzo narra a trajetória histórica da instituição ao longo de seus cem anos de existência, apresentando também os planos e diretrizes da associação para os próximos anos, detalhados em seu planejamento estratégico. O lançamento do livro, bem como a inauguração de seu novo auditório, estão agendados para a próxima sexta-feira (10), para convidados, a partir das 20h, na sede da Ames, localizada em Bento Ferreira.