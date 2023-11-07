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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fórum reúne grandes nomes da economia e da política em Vitória

Publicado em
07 nov 2023 às 03:00
Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul, Tallis Gomes (fundador do Easy Taxi) e A produtora rural, empresária, comunicadora e defensora do agro brasileiro, Camila Telles
Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul, Tallis Gomes (fundador do Easy Taxi) e a produtora rural, empresária, comunicadora e defensora do agro brasileiro, Camila Telles estarão no Fórum Liberdade e Democracia de Vitória Crédito: Divulgação
Grandes expoentes da economia e importantes lideranças política e empresarial nacionais e locais confirmaram participação na 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, que terá como pauta central a violação à Propriedade Privada que acontece nas mais diversas esferas.
Realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, o evento traz o tema “Brasil: acesso liberado”, e será realizado na quinta-feira (09) e sexta-feira (10), no Centro de Convenções da capital.
O debate da 11ª edição reunirá 14 nomes relevantes nos cenários político, econômico e empresarial, do Brasil e do Estado do Espírito Santo. Entre os palestrantes estão os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, atualmente Diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra.
Marcam presença também, Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica, no Ministério da Economia; e Gabriel Muricca Galípolo, economista e Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, e ex-secretário Executivo do Ministério da Fazenda.
A participação de jovens lideranças e empreendedores vem para somar. A produtora rural, empresária, comunicadora e defensora do agro brasileiro, Camila Telles, com mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais; e Tallis Gomes, fundador do Easy Taxi, o maior aplicativo de táxi que, sob sua gestão, foi expandido para 35 países em 4 continentes. Gomes também foi listado pela Forbes 30 under 30, eleito em 2017 pelo MIT como o jovem empreendedor mais inovador mundo, e na lista under 35, listado pela principal revista científica no Brasil como uma das 25 pessoas mais influentes na internet brasileira

COQUETEL

Eliana Lira, Joana Barbosa e Roberta Pereira
Eliana Lira, Joana Barbosa e Roberta Pereira: em noite badalada na Ilha Crédito: Cloves Louzada

Em Paris

Joy Côgo Sampaio embarca para França em busca de inspirações para suas mesas postas de Natal e Ano Novo. "Sempre que viajo fico atenta as cores, texturas, flores, luzes, enfim tudo de novo que o lugar me apresenta", diz. 

Prevenção em dose dupla

Este mês, o Hospital de Olhos Vitória se une à campanha global do novembro azul para destacar a importância da prevenção à diabetes. Pouca gente sabe, mas o mês também é referência para a conscientização sobre essa doença. “A diabetes é um problema crônico que pode gerar inúmeras complicações para a nossa saúde, entre elas, grandes problemas de visão. A longo prazo, a doença atua na alteração da microvascularização. Isso causa no fundo do olho pequenos sangramentos e aneurismas, inchaço na área central da visão e, em casos mais graves, descolamento de retina”, explica o médico oftalmologista Rafael Paiva. Através das redes sociais, nas próximas semanas, o Hospital de Olhos Vitória vai compartilhar conteúdos e dicas relevantes, visando alertar a população sobre a importância do cuidado e prevenção da diabetes.

Empreendedorismo feminino

Roberta Drummond, CEO da Innovare, é uma empreendedora que verdadeiramente compreende a importância de pensar no futuro e contribuir para o desenvolvimento econômico do estado. Um exemplo disso, é o apoio da Innovare no evento do Instituto Líderes do Amanhã que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. "Minha paixão pelo empreendedorismo vai além dos negócios. Acredito que é fundamental pensarmos no futuro e contribuir ativamente para o desenvolvimento econômico do nosso estado. O compromisso com o crescimento é a chave para impulsionar a inovação e criar oportunidades. Estamos comprometidos em construir um futuro mais próspero. A participação em eventos que incentivam o empreendedorismo, como o Instituto Líderes do Amanhã, é uma extensão desse compromisso, inspirando e orientando a próxima geração de líderes e empreendedores”, destaca Roberta.

Feijuca do Bem

 Stella Miranda convida para o Feijuca do Bem, feijoada beneficente que agitará o Clube de Pesca, em Vitória, no dia 12 de novembro. Além de feijoada, haverá música ao vivo e bingo com prêmios especiais. Toda a renda será revertida para os projetos de inclusão e diversidade do Instituto Oportunidade Brasil (IOB) em comunidades capixabas e para as ações de apoio emocional do Clã das Pretas.

MODA

Marlon Vianna, Janine Manhães e Junior Machado
Marlon Vianna, Janine Manhães e Junior Machado: em noite fashion de Ivan Aguilar Crédito: Cloves Louzada

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