Fórum reúne grandes nomes da economia e da política em Vitória

Roberta Drummond, CEO da Innovare, é uma empreendedora que verdadeiramente compreende a importância de pensar no futuro e contribuir para o desenvolvimento econômico do estado. Um exemplo disso, é o apoio da Innovare no evento do Instituto Líderes do Amanhã que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. "Minha paixão pelo empreendedorismo vai além dos negócios. Acredito que é fundamental pensarmos no futuro e contribuir ativamente para o desenvolvimento econômico do nosso estado. O compromisso com o crescimento é a chave para impulsionar a inovação e criar oportunidades. Estamos comprometidos em construir um futuro mais próspero. A participação em eventos que incentivam o empreendedorismo, como o Instituto Líderes do Amanhã, é uma extensão desse compromisso, inspirando e orientando a próxima geração de líderes e empreendedores”, destaca Roberta.