Fórum reúne grandes nomes da economia e da política em Vitória

Este mês, o Hospital de Olhos Vitória se une à campanha global do novembro azul para destacar a importância da prevenção à diabetes. Pouca gente sabe, mas o mês também é referência para a conscientização sobre essa doença. “A diabetes é um problema crônico que pode gerar inúmeras complicações para a nossa saúde, entre elas, grandes problemas de visão. A longo prazo, a doença atua na alteração da microvascularização. Isso causa no fundo do olho pequenos sangramentos e aneurismas, inchaço na área central da visão e, em casos mais graves, descolamento de retina”, explica o médico oftalmologista Rafael Paiva. Através das redes sociais, nas próximas semanas, o Hospital de Olhos Vitória vai compartilhar conteúdos e dicas relevantes, visando alertar a população sobre a importância do cuidado e prevenção da diabetes.