Veja quem conferiu a ópera inédita "Contos de Júlia" em Vitória

Na última semana, o evento Espírito Summit 2023 reuniu grandes representantes do ecossistema de inovação capixaba em Linhares. A Sankhya, empresa provedora de sistema de gestão ERP, foi reconhecida como a "Empresa Inovadora em Tecnologia do Ano" no Espírito Summit 2023, por todo à sua dedicação no desenvolvimento e aprimoramento de um sistema de gestão ERP eficiente, que tanto tem contribuído com para impulsionar os resultados de empresas capixabas. Marcos Fraga, diretor da Sankhya-ES, destaca: “este prêmio é um testemunho do comprometimento incansável de nossa equipe com a inovação e excelência em tecnologia. A Sankhya sempre buscou oferecer soluções inovadoras e eficazes para nossos clientes, e este reconhecimento da diretoria do Espírito Hub nos enche de orgulho”.