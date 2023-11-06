Veja quem conferiu a ópera inédita "Contos de Júlia" em Vitória

Empresas que querem entregar resultados relevantes precisam desenvolver uma série de pontos, como ter uma abordagem estratégica abrangente, integrando eficiência operacional, gestão de talentos e inovação. Dessa forma, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) realiza a 212ª edição do Café de Negócios com o tema “Transformando sua empresa em uma máquina de resultados”. O assunto será tratado por Wander Miranda, CEO e fundador da Enjoy Work. O Caneg será no próximo dia 8, a partir das 8 horas, no Steffen Centro de Eventos, Serra.