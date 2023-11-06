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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem conferiu a ópera inédita "Contos de Júlia" em Vitória

Publicado em
06 nov 2023 às 03:00
Natercia Lopes, Fabio Namatame, Neto Silva e Tarcisio Santorio
Natercia Lopes, Fabio Namatame, Neto Silva e Tarcisio Santório: 11ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Mônica Zorzanelli

Noite erudita

O 11ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo foi aberto na sexta-feira (03) com o a apresentação da ópera inédita "Contos de Júlia", do compositor Marcus Siqueira e da libretista Veronica Stigger., O espetáculo leva ao palco personagens inspiradas na obra da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Vivendo na passagem do século XIX para o século XX, ela é nome fundamental de um dos momentos mais ricos da história da literatura brasileira. A realizaç]ao é da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob a regência do maestro Gabriel Rhein- Schirato. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ANIVERSÁRIO

Tomás Baldo, Ana Luiza, Denise Azevedo e Getúlio Azevedo
Tomás Baldo, Ana Luiza, Denise Azevedo e Getúlio Azevedo: na comemoração do aniversário de Denise, que reuniu um grupo de familiares e amigos na Praia do Canto, na noite de sábado (04 Crédito: Divulgação

Expansão empresarial

Empresas que querem entregar resultados relevantes precisam desenvolver uma série de pontos, como ter uma abordagem estratégica abrangente, integrando eficiência operacional, gestão de talentos e inovação. Dessa forma, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) realiza a 212ª edição do Café de Negócios com o tema “Transformando sua empresa em uma máquina de resultados”. O assunto será tratado por Wander Miranda, CEO e fundador da Enjoy Work. O Caneg será no próximo dia 8, a partir das 8 horas, no Steffen Centro de Eventos, Serra.

Em São Paulo

Para falar sobre os benefícios de um colírio para o tratamento do Olho Seco, a oftalmologista Liliana Nóbrega embarca para São Paulo no dia 07 de novembro a convite da multinacional Alcon, que fará o lançamento do produto. Após o treinamento, ela participará de um jantar que contará com a presença de profissionais de todo o mundo.

COMEMORAÇÃO

Isabella Rediguieri e Cristal Bastos
A aniversariante Isabella Rediguieri e a amiga Cristal Bastos em comemoração only for girls Crédito: Divulgação

Empresa inovadora

Na última semana, o evento Espírito Summit 2023 reuniu grandes representantes do ecossistema de inovação capixaba em Linhares. A Sankhya, empresa provedora de sistema de gestão ERP, foi reconhecida como a "Empresa Inovadora em Tecnologia do Ano" no Espírito Summit 2023, por todo à sua dedicação no desenvolvimento e aprimoramento de um sistema de gestão ERP eficiente, que tanto tem contribuído com para impulsionar os resultados de empresas capixabas. Marcos Fraga, diretor da Sankhya-ES, destaca: “este prêmio é um testemunho do comprometimento incansável de nossa equipe com a inovação e excelência em tecnologia. A Sankhya sempre buscou oferecer soluções inovadoras e eficazes para nossos clientes, e este reconhecimento da diretoria do Espírito Hub nos enche de orgulho”.

POSSE

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