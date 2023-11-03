Veja quem prestigiou o show de Armandinho e Chico Chagas no Tamar Cultural

Durante os dias 27 e 28 de outubro, o Projeto Tamar da cidade de Vitória abriu as portas para o Tamar Cultural. O projeto nacional, realizado desde 2012, é pautado por música, exposições, oficinas artísticas e ações de sustentabilidade, com a intenção de contribuir com a dinamização dos espaços culturais dentro dos Centros de Visitantes das diversas unidades do Tamar no Brasil. Essa foi a terceira edição do projeto, e contou com as apresentações dos músicos Armandinho Macêdo e Chico Chagas, dois grandes nomes da MPB, acompanhandos de Marcos Clement e Gustavo Macacko. Uma oficina de musicalização com materiais recicláveis também foi oferecida para alunos da rede pública de ensino, em parceria com o Projeto Congo na Escola e do Ponto de Cultura Manguerê, de Fabio Carvalho. O projeto aconteceu via Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio da Braskem e da Unigel, realização da Trevo Produções, Projeto Tamar, e Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, e conta, ainda, com o apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.