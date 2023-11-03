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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o show de Armandinho e Chico Chagas no Tamar Cultural

Publicado em
03 nov 2023 às 03:00
Armandinho e Chico Chagas
Armandinho e Chico Chagas Crédito: Mônica Zorzanelli

Tamar Cultural

Durante os dias 27 e 28 de outubro, o Projeto Tamar da cidade de Vitória abriu as portas para o Tamar Cultural. O projeto nacional, realizado desde 2012, é pautado por música, exposições, oficinas artísticas e ações de sustentabilidade, com a intenção de contribuir com a dinamização dos espaços culturais dentro dos Centros de Visitantes das diversas unidades do Tamar no Brasil. Essa foi a terceira edição do projeto, e contou com as apresentações dos músicos Armandinho Macêdo e Chico Chagas, dois grandes nomes da MPB, acompanhandos de Marcos Clement e Gustavo Macacko. Uma oficina de musicalização com materiais recicláveis também foi oferecida para alunos da rede pública de ensino, em parceria com o Projeto Congo na Escola e do Ponto de Cultura Manguerê, de Fabio Carvalho. O projeto aconteceu via Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio da Braskem e da Unigel, realização da Trevo Produções, Projeto Tamar, e Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, e conta, ainda, com o apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

MODA

Marielle Vasconcellos, Silvana Araújo e Josué Vasconcelos
Os alunos de Moda da Faesa visitaram o showroom de Silvana Araújo com os professores Marielle Vasconcellos e Josué Vasconcelos Crédito: Divulgação

Café com saxofone

A partir desta sexta-feira (03), o hotel Sleep Inn Vitória, na Praia do Canto, terá café da manhã com o saxofonista Jovaldo Guimarães. As apresentações serão sempre das 7h às 10h, no restaurante do hotel que é totalmente aberto ao público.

Mercado imobiliário

Falta pouco para um dos momentos mais esperados do ano no mercado imobiliário capixaba. O Manami Ocean Living, único condomínio no Espírito Santo localizado em uma península, mais precisamente na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari, será lançado neste. Romera Valença, membro do Conselho Administrativo da incorporadora Invite Inc., também destacou a exclusividade da localização do Manami, que será construído em uma região desenvolvida e com oferta de serviços diversos, que é a Enseada Azul, e terá uma infraestrutura própria incomparável. “O empreendimento será construído em um lugar raro, e tudo que é escasso tem mais valor. Será um empreendimento único, em um local irreplicável. Quem comprar agora só vai ver o imóvel se valorizar”.

QUERIDAS DE RR

A nova loja do Sabor da Terra no Shopping Vitória está com a obra de vento em polpa e conta com um grupo talentoso de mulheres como: Nathália Tabachi Bimbato, Juliani Giori, Célia Nolasco, Fernanda Nolasco e Roberta Guariento.
A nova loja do Sabor da Terra no Shopping Vitória está com a obra de vento em polpa e conta com um grupo talentoso de mulheres como: Nathália Tabachi Bimbato, Juliani Giori, Célia Nolasco, Fernanda Nolasco e Roberta Guariento. Crédito: Divulgação

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