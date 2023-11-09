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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Andrea de Pinho e Bia Schwartz lançam collab de joias em Vitória

Publicado em
09 nov 2023 às 03:00
Andrea de Pinho e Bia Schwartz
Andrea de Pinho e Bia Schwartz Crédito: Mônica Zorzanelli

 Light My Fire

A designer Andrea de Pinho e a publicitária Bia Schwartz lançaram a collab Light My Fire, nesta terça-feira (07), na Praia do Canto.  A coleção coloca "fogo" no conceito padrão de joia e apresenta uma proposta mais artsy e conceitual. Broches, brincos, colares, piercings e aneis fazem parte da coleção. Veja as fotos de quem prestigiou o coquetel na galeria de Mônica Zorzanelli.

EVENTO

Opening

Monique Fachetti celebra a abertura de sua loja nesta quinta-feira (09), com coquetel embalado pela DJ Jess Benevides. O espaço de moda feminina, que abre as portas em shopping da João da Cruz, irá contar com as marcas mais desejadas do momento, como Tufi Duek, Lança Perfume, e Anne Fernandes. Andy Bonella e Dudu Altoé assinam o RP.

Castas e Culturas

Carol Santos, nossa capixaba em terras lusitanas e aniversariante do feriado de 15 de novembro, deu início ao curso "Castas e Culturas", sobre vinhos franceses, italianos e espanhóis, o qual segue até o final do mês, quando viaja a Bourdeaux para desfrutar de rótulos elegantes e encorpados em solo francês.

Bem-estar azul

O Manami Ocean Living, da Invite Inc., em breve chegará a Guarapari, mais especificamente na Península de Guaibura. O empreendimento surgirá com um conceito de conexão com o azul mar, o chamado “bem-estar azul”. Prova disso é que seu nome vem do japonês 愛 (mana) "amor, carinho" combinado com 海 (mi) "mar, oceano". Para encantar seus moradores por meio do conceito e design de interiores, a arquiteta responsável da Inspira Conceitos, Bruna Rody, desenvolveu um projeto que fizesse uma composição perfeita com o terreno onde será construído o imóvel, ou seja, unir a paisagem com o empreendimento.

Experiência energizante

A farmacêutica Cristal Bastos promove  nesta quinta-feira (09) em sua clínica capilar uma experiência energizante para lançamento oficial dos seus novos produtos de tratamento antiqueda. O RP é de Kaiky Plaster.

COMEMORAÇÃO

Fabio, Luiz e Fabrício Coutinho
Fabio, Luiz e Fabrício Coutinho: celebrando 45 anos do Grupo Coutinho Crédito: Cloves Louzada

ALMOÇO

André e Giovanna Rosa, Stella Miranda, Geise e Valdecir Torezani e Monara Marchiori
André e Giovanna Rosa, Stella Miranda, Geise e Valdecir Torezani e Monara Marchiori: celebrando o sucesso do casamento de Geise e Valdecir Crédito: Mônica Zorzanelli

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