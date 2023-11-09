Andrea de Pinho e Bia Schwartz lançam collab de joias em Vitória

O Manami Ocean Living, da Invite Inc., em breve chegará a Guarapari, mais especificamente na Península de Guaibura. O empreendimento surgirá com um conceito de conexão com o azul mar, o chamado “bem-estar azul”. Prova disso é que seu nome vem do japonês 愛 (mana) "amor, carinho" combinado com 海 (mi) "mar, oceano". Para encantar seus moradores por meio do conceito e design de interiores, a arquiteta responsável da Inspira Conceitos, Bruna Rody, desenvolveu um projeto que fizesse uma composição perfeita com o terreno onde será construído o imóvel, ou seja, unir a paisagem com o empreendimento.