Artista mineiro lança livro em mostra de decoração em Vitória

Sandra Matias e Lara Brotas, em parceria com Rita Tristão, receberam o artista mineiro Lucas Dupin, que lançou seu livro ‘A Parte Pelo Todo’, na Casa Cor ES, . O evento aconteceu no ambiente ‘Techno Lounge’ da arquiteta Letícia Finamore, que aliás, traz uma curadoria especial de obras de arte feita pela Matias Brotas, inclusive duas obras inéditas do artista, ‘Biblioteca por vir’ e ‘Biblioformas’. Em um bate-papo super descontraído, Lucas, que foi destaque na 13ª Bienal do Mercosul, falou sobre o processo de criação do seu livro que reúne uma seleção de trabalhos produzidos por ele entre 2007 e 2021 em diferentes linguagens como pintura, instalação, fotografia e performance. Veja as fotos de Thuanny Louzada.