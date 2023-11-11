Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Artista mineiro lança livro em mostra de decoração em Vitória

11 nov 2023 às 03:00
Letícia Finamore, Lucas Dupin, Sandra Matias, Rita Rocio Trista e Lara Brotas
Letícia Finamore, Lucas Dupin, Sandra Matias, Rita Rocio Tristão e Lara Brotas Crédito: Thuanny Louzada

Arte

Sandra Matias e Lara Brotas, em parceria com Rita Tristão, receberam o artista mineiro Lucas Dupin, que lançou seu livro ‘A Parte Pelo Todo’, na Casa Cor ES, . O evento aconteceu no ambiente ‘Techno Lounge’ da arquiteta Letícia Finamore, que aliás, traz uma curadoria especial de obras de arte feita pela Matias Brotas, inclusive duas obras inéditas do artista, ‘Biblioteca por vir’ e ‘Biblioformas’. Em um bate-papo super descontraído, Lucas, que foi destaque na 13ª Bienal do Mercosul, falou sobre o processo de criação do seu livro que reúne uma seleção de trabalhos produzidos por ele entre 2007 e 2021 em diferentes linguagens como pintura, instalação, fotografia e performance. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

FÓRUM

Pedro Chieppe, Paulo Guedes e Gustavo Ribeiro
Pedro Chieppe, Paulo Guedes e Gustavo Ribeiro: no  11º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, no Centro de Convenções da Capital Crédito: Caca Lima

FÓRUM 2 

Luiz Henrique Stanger, Jéssica Prata, Gustavo Ribeiro, Vinícius Gazzinelli e Yuri Corrêa
Luiz Henrique Stanger, Jéssica Prata, Gustavo Ribeiro, Vinícius Gazzinelli e Yuri Corrêa: em encontro do Líderes do Amanhã Crédito: Caca Lima

Em Brasília

O advogado Felipe Finamore, participou, na segunda, do V Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos (IBRA). O evento, que reuniu renomados especialistas do cenário nacional e internacional, abordou temas jurídicos como mediação, ativos digitais, combate à corrupção e a utilização de ferramentas tecnológicas no enfrentamento à fraude.

Desfile

O produtor de eventos Vagner Loppes é quem assina o desfile de Ivan Aguilar. O estilista vai apresentar looks da nova coleção verão 2024, com referências a Bossa Nova dos anos 60 e 70, em um evento exclusivo que acontece no dia 29 de novembro, às 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro.

Em Sampa

Após a estreia do episódio Heloisa Galvão na série de documentários Designers do Brasil, a artista capixaba lança seu primeiro livro: “ser cordilheira ser montanha ser matéria”, com fotografias de Cassiana Der Haroutiounian e projeto gráfico da Superbacana+, neste sábado (11), na Galeria Teo, em São Paulo. "Quase um ano e meio imersa neste projeto tão pessoal e importante na minha trajetória, que de alguma forma faz uma síntese desses 25 anos de pesquisa com a matéria-terra. Cassiana e eu habitamos por uma semana a casa de vidro da residência do Mosteiro Zen Morro da Vargem para construir uma montanha dentro. Um retorno a minha terra-origem e um mergulho na memória", descreve Heloísa. 

No Rio Grande do Sul

l Neste sábado (11), o piloto Hugo Cibien vai disputar a sétima etapa da Império Endurance Brasil, a competição mais rápida do Brasil e da América Latina. A corrida acontecerá no Velopark, no Rio Grande do Sul, às 10h30

FÓRUM 3

Joaquim Levy, Gabriel Galípolo e Gustavo Holz
Joaquim Levy, Gabriel Galípolo e Gustavo Holz: expoentes da economia e importantes lideranças política e empresarial reunidas no 11º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória Crédito: Caca Lima

