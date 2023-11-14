Associação Médica do ES inicia comemorações de 100 anos

A Associação Médica do Espírito Santo comemora seu centenário em janeiro de 2024, mas as festividades já começaram. Na sexta-feira (10), foi reinaugurado o auditório Dr. Luiz Buaiz. O espaço criado em 2019, foi ampliado e agora pode receber eventos com capacidade para até 180 pessoas. No mesmo dia foi lançado o livro Ames 100 anos – Percursos e Perspectivas. Escrito pelo professor da Ufes, José Antônio Martinuzzo, que é autor de mais de 50 livros, o livro resgata a história da primeira instituição a representar os médicos capixabas. Além disso, apresenta em suas páginas o Planejamento Estratégico Ames+100, que orienta a instituição para os próximos anos, com diretrizes e estratégias para ampliar a atuação da Ames.