Associação Médica do ES inicia comemorações de 100 anos

Um dos ambientes mais elogiados da CASACOR ES, que segue até 29 de novembro, o Loft Corpo & Morada, de Ximene Villar, rendeu a capa oficial do anuário da mostra no Estado. Usando e abusando de elementos orgânicos, biofilia, decoração afetiva e linhas curvas, a arquiteta criou um projeto de interiores onde todos os detalhes revelam a essência da vida e da morada. “Mais do que um espaço expositivo, é uma experiência que evoca emoções, conecta pessoas, celebra a beleza das formas e dos sentidos”, revela Ximene.