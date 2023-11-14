Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Associação Médica do ES inicia comemorações de 100 anos

Publicado em
14 nov 2023 às 03:00
Dra Natalia Arantes e Dr. Leonardo Lessa e José Antonio Martinuzzo
Dra. Natalia Arantes,  o presidente  da Ames,  Dr. Leonardo Lessa,  e o autor do livro José Antonio Martinuzzo: celebrando 100 anos da Ames Crédito: Mônica Zorzanelli

Ames 100 anos

A Associação Médica do Espírito Santo comemora seu centenário em janeiro de 2024, mas as festividades já começaram. Na sexta-feira (10), foi reinaugurado o auditório Dr. Luiz Buaiz. O espaço criado em 2019, foi ampliado e agora pode receber eventos com capacidade para até 180 pessoas. No mesmo dia foi lançado o livro Ames 100 anos – Percursos e Perspectivas. Escrito pelo professor da Ufes, José Antônio Martinuzzo, que é autor de mais de 50 livros, o livro resgata a história da primeira instituição a representar os médicos capixabas. Além disso, apresenta em suas páginas o Planejamento Estratégico Ames+100, que orienta a instituição para os próximos anos, com diretrizes e estratégias para ampliar a atuação da Ames.

LANÇAMENTO 

mpreendimento Manami, que será construído na Enseada Azul, em Guarapari
Edgar Behle, secretário de Turismo de Guarapari, Ricardo Ferraço, vice-governador do Estado, Cecilia Zon e Otamar Rogério: no lançamento do empreendimento Manami, que será construído na Enseada Azul, em Guarapari Crédito: Natan Goes

Alto verão

Brenda Riva e a consultora de estilo Iara Quaresma convidam para o lançamento da coleção Estrelas em 10 modelos exclusivos do alto verão. O evento acontecerá neste sábado (18), na loja Vith Shoes, da Praia do Canto, a partir das 11h.

Cafés especiais

Com a expectativa de ter o consumo dobrado no País em cinco anos, os Cafés Especiais vão representar 10% do mercado nacional, e a rede de cafeterias Terrafé traz vencedores de concursos em sua “Linha Campeões do Espírito Santo”. Neste ano, estão sendo comercializados os microlotes 1º lugar Vargem Alta (vencedor na 18° Festa do Café do município), 1º lugar Marechal Floriano (campeão do concurso municipal) e os microlotes vencedores do Concurso da Associação das Mulheres Produtoras de Cafés das Matas de Minas e Caparaó (Amuc). Os concursos têm um papel fundamental no apoio aos pequenos produtores e na promoção da qualidade e sustentabilidade da indústria cafeeira. 

Novo consultório

Com ambiente inspirador e acolhedor assinado pelo arquiteto João Falqueto, o médico psiquiatra João Paulo Cirqueira segue nos últimos preparativos para inauguração do seu consultório, no Centro Empresarial do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Além dos atendimentos clínicos especializados, o médico se dedicou a desenvolver um espaço multifuncional direcionado à promoção da arte e seus benefícios para o bem-estar mental. “Essas atividades visam estimular a expressão criativa, o autoconhecimento e a construção de conexões sociais que são essenciais para o processo de cura e crescimento pessoal”, destaca.

COQUETEL

Carol e Ricardo Lobato
Carol e Ricardo Lobato: celebrando os 15 anos de sua multimarcas Outlast na Praia do Canto Crédito: Sérgio Oliveira

Capa oficial

Um dos ambientes mais elogiados da CASACOR ES, que segue até 29 de novembro, o Loft Corpo & Morada, de Ximene Villar, rendeu a capa oficial do anuário da mostra no Estado. Usando e abusando de elementos orgânicos, biofilia, decoração afetiva e linhas curvas, a arquiteta criou um projeto de interiores onde todos os detalhes revelam a essência da vida e da morada. “Mais do que um espaço expositivo, é uma experiência que evoca emoções, conecta pessoas, celebra a beleza das formas e dos sentidos”, revela Ximene.

OFICINA

Patrícia Majone, Matheus Majone, Cinthya Aleixo e Rhenan Nepomuceno
Patrícia Majone, Matheus Majone, Cinthya Aleixo e Rhenan Nepomuceno: na oficina  “Do Rafe ao REC: Produção de Conteúdo Estratégico para as Redes Sociais” no Fonte Hub, na Rede Gazeta  Crédito: Patrícia Majone

Veja Também

Patrick Ribeiro e Débora Veronez festejam os 8 anos de Benjamin

Leilão da CowParade reúne empresários e autoridades em Vitória

Artista mineiro lança livro em mostra de decoração em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário medicina
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança