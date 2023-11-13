Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Patrick Ribeiro e Débora Veronez festejam os 8 anos de Benjamin

Publicado em
13 nov 2023 às 03:00
Patrick Ribeiro e Débora Veronez festejam os 8 anos de Benjamin
Patrick Ribeiro e Débora Veronez festejam os 8 anos de Benjamin Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Benjamin!

Torcedor do Flamengo, Benjamin ganhou festa com o tema do time para celebrar seus 8 anos. Os pais Patrick Ribeiro e Débora Veronez receberam amigos e a família para festejar o filho nesta sexta-feira (10), no Espaço Patrick Ribeiro. O cantorAlceu Valença e os ex-jogadores Sávio e Zico mandaram mensagens de parabéns pra você para o aniversariante num vídeo que foi exibido durante a festa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

VISITA

O ex-presidente Jair Bolsonaro, Benjamin, Patrick Ribeiro e Débora Veronez
O ex-presidente Jair Bolsonaro, Benjamin, Patrick Ribeiro e Débora Veronez: encontro no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Divulgação

Congresso

As eleições de 2024 acontecerão no dia 6 de outubro. Pode até parecer que falta muito tempo, mas os candidatos que ainda não se envolveram na pré-campanha estão atrasados, pois, quem larga na frente têm mais chances de vencer. Temas como estratégias, legislação eleitoral, cases de sucesso entre outros serão debatidos no Congresso de Marketing Político - Eleições 2024. O evento, promovido pela República Marketing Político para pré-candidatos e demais interessados, irá reunir profissionais da área nos dias 17 e 18, de 8h30 às 18h, no Hotel Quality, em Vitória.

LANÇAMENTO

Cristal Barros e Monique Ferolla
Cristal Bastos e Monique Ferolla: em noite de lançamento de spa capilar, em Vitória Crédito: Daklys César

Veja Também

Leilão da CowParade reúne empresários e autoridades em Vitória

Artista mineiro lança livro em mostra de decoração em Vitória

Veja quem prestigiou o lançamento da linha home de Bruna Medeiros

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança