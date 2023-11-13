Patrick Ribeiro e Débora Veronez festejam os 8 anos de Benjamin

As eleições de 2024 acontecerão no dia 6 de outubro. Pode até parecer que falta muito tempo, mas os candidatos que ainda não se envolveram na pré-campanha estão atrasados, pois, quem larga na frente têm mais chances de vencer. Temas como estratégias, legislação eleitoral, cases de sucesso entre outros serão debatidos no Congresso de Marketing Político - Eleições 2024. O evento, promovido pela República Marketing Político para pré-candidatos e demais interessados, irá reunir profissionais da área nos dias 17 e 18, de 8h30 às 18h, no Hotel Quality, em Vitória.