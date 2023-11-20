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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina celebram os 3 anos de Heloisa

Publicado em
20 nov 2023 às 03:00
Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina celebram os 3 anos de Heloisa
Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina celebram os 3 anos de Heloisa Crédito: Maressa Moura

Viva, Heloisa!

Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina celebram os 3 anos de Heloisa, no condomínio da família Dalla, em Vitória. A festa. com o tema Pequena Sereia, reuniu a família e amigos da escola. A decoração foi assinada pela L&N Decor Ballon. Confira as fotos de Maressa Moura.

JANTAR

Lorena Cota, Paula Bermudes, Bianca Cangini e Letícia Salgado
Lorena Cota, Paula Bermudes, Bianca Cangini e Letícia Salgado: happy hour na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

Happy Hour no Iate Clube

Um dos cartões-postais mais bonitos de Vitória, o Iate Clube do Espírito Santo, será palco de mais uma festa: o Happy Hour Sertanejo. O evento acontece na sexta-feira, dia 24, em grande estilo ao som da dupla sertaneja Evandro & Raniery. O anfitrião Fabiano Pereira e as Diretoras sociais do ICES Karina Machado e Consuelo Fidelis, receberão os associados a partir das 19h. Além da atração musical, o evento contará com food trucks, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas. O Happy Hour faz parte de mais um capítulo memorável na história do Iate Clube, consolidando seu status como um dos locais mais icônicos e vibrantes da capital capixaba.

COQUETEL

Thaise Arpini, Thaís Fiorete, Sandra Demoner, Lurye Vescovi e Juliana Reissinger
Thaise Arpini, Thaís Fiorete, Sandra Demoner, Lurye Vescovi e Juliana Reissinger: em encontro de arquitetos e designers Crédito: Cloves Louzada

Ser Humano

A ABRH-ES se prepara para a 20ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH). A cerimônia acontecerá na noite de 23 de novembro no Hotel Senac, Ilha do Boi, em Vitória. São esperadas mais de 150 pessoas, entre líderes, empresários e profissionais de gestão de pessoas de todo o Espírito Santo. O PSH é o maior reconhecimento de boas práticas e de pesquisas na área de gestão de pessoas do Estado.

SHOW

marcos Cardoso, Mariana Morena, Sabrina França e Abelardo Machado
marcos Cardoso, Mariana Morena, Sabrina França e Abelardo Machado: em show na cidade Crédito: Cloves Louzada

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