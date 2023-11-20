Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina celebram os 3 anos de Heloisa

Um dos cartões-postais mais bonitos de Vitória, o Iate Clube do Espírito Santo, será palco de mais uma festa: o Happy Hour Sertanejo. O evento acontece na sexta-feira, dia 24, em grande estilo ao som da dupla sertaneja Evandro & Raniery. O anfitrião Fabiano Pereira e as Diretoras sociais do ICES Karina Machado e Consuelo Fidelis, receberão os associados a partir das 19h. Além da atração musical, o evento contará com food trucks, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas. O Happy Hour faz parte de mais um capítulo memorável na história do Iate Clube, consolidando seu status como um dos locais mais icônicos e vibrantes da capital capixaba.