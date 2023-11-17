Alunos do ES participam de concerto da Orquestra Ouro Preto em BH

O Brasil tem hoje 180 empreendimentos dentro do conceito de smart living, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 59 bilhões, um valor 43,3% superior ao número obtido no ano passado. O segmento inova na medida em que permite ao comprador ser dono de apenas uma fração de um empreendimento, estabelecendo qual período e por quanto tempo vai querer utilizá-lo ao longo do ano. Uma das pioneiras do setor no Brasil, a capixaba Invite já oferece empreendimentos smart living em Campos do Jordão e em Búzios. Paula Rody, membro do conselho executivo da Invite, afirma que a atuação, no entanto, já extrapolou as fronteiras brasileiras. Um empreendimento dentro do conceito será lançado pela empresa em Portugal.