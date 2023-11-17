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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alunos do ES participam de concerto da Orquestra Ouro Preto em BH

Publicado em
17 nov 2023 às 03:00
alunos do Vale Música com o professor Caíque Tadeu no embarque para BH
Alunos do Vale Música com o professor Caíque Tadeu no embarque para BH Crédito: Divulgação
Quatro alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo foram selecionados para participar do concerto da Orquestra Ouro Preto que acontece neste sábado, às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte (MG).
Acompanhados pelo professor de viola Caíque Tadeu, os estudantes Alice Patrício (violino), João Pedro Albernaz (violino), Deivid Magalhães (violino) e Daniel Silva (violoncelo) vão se apresentar no espetáculo “Lendas da Black Music”, que revisita clássicos da música negra dos anos 1960, 70 e 80, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo.
Alunos do Programa Vale Música de Belém (PA), Brumadinho (MG) e Corumbá (MS) também se juntarão à formação principal da Orquestra para celebrar a força da black music.
A Orquestra Ouro Preto é uma das instituições parceiras do Programa Vale Música, juntamente com a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Nova Orquestra e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, patrocinadas pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

ENSAIO

As irmãs Ana Carolina e Luciana Moraes Ceolin
As irmãs Ana Carolina e Luciana Moraes Ceolin na lente da fotógrafa Jackie Campos para a Campanha “Amigas Reais” da designer de joias Carolina Neves, criadora de peças inspiradas na mulher moderna Crédito: Jackie Campos

Calor e problemas de pele

 A onda de calor intensa vivida em diferentes regiões do País tem agravado problemas de pele como rosácea e brotoeja. A dermatologista Priscila Passamani explica que o sol forte pode causar estresse térmico, com dilatação de vasos, queda de pressão e mais produção de suor. Com isso, algumas condições da pele podem ser agravadas. Pessoas com rosácea, por exemplo, que têm como característica o aumento dos vasos sanguíneos na pele, sofrem com o aumento da vermelhidão nos dias mais quentes. Iniciar o tratamento de forma precoce, se hidratar, evitar exposição a ambientes externos com sol e não consumir alimentos termogênicos são as principais recomendações.

Mercado imobiliário

O Brasil tem hoje 180 empreendimentos dentro do conceito de smart living, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 59 bilhões, um valor 43,3% superior ao número obtido no ano passado. O segmento inova na medida em que permite ao comprador ser dono de apenas uma fração de um empreendimento, estabelecendo qual período e por quanto tempo vai querer utilizá-lo ao longo do ano. Uma das pioneiras do setor no Brasil, a capixaba Invite já oferece empreendimentos smart living em Campos do Jordão e em Búzios. Paula Rody, membro do conselho executivo da Invite, afirma que a atuação, no entanto, já extrapolou as fronteiras brasileiras. Um empreendimento dentro do conceito será lançado pela empresa em Portugal.

NO RIO 

As médicas do Ellas Oncologia, Camila Beatrice, Juliana Alvarenga, Carla Loss e Aurenivea Cazzotto
As médicas do Ellas Oncologia, Camila Beatrice, Juliana Alvarenga, Carla Loss e Aurenivea Cazzotto. As especialistas participam até sábado (18) do XXIV Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica (SBOC), neste ano, realizado no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação

CasaCor ES

Pedro Ariel Santana, diretor de relacionamento e curador da CASACOR, arquiteto, jornalista, especialista em crítica e curadoria de arte estará na CASACOR ES nesta sexta-feira (17), às 9 horas, no Clube Ítalo-Brasileiro. A convite de Rita Tristão, Ariel vai visitar todos os ambientes da mostra e participar de um bate-papo sobre Processo Criativo.

Em Sampa

O reitor Alexandre Nunes Theodoro, a pró-reitora Carla Letícia Alvarenga Leite e a diretora da FAESA, Daniela Theodoro, estiveram na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) em um encontro com o diretor-geral da Findes, Roberto Campos de Lima, e o Superintendente IEL - ES, Max Alves. Na pauta do encontro, os prêmios IEL de Talentos que a FAESA conquistou este ano: primeiro lugar no prêmio IEL Estágio pela 8° vez consecutiva no Espírito Santo e o segundo lugar na categoria Educação Inovadora (Ensino Superior) do Prêmio IEL de Talentos, edição nacional 2023, que aconteceu em São Paulo.

CONGRESSO

Silvana Duarte e Jessica Polese
A pneumologista Jessica Polese está em São Paulo, no 20º Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia, no Centro de Convenções Rebouças, que acontece até o dia 18 de novembro. Na foto ela ao lado da pneumologista Silvana Duarte. Crédito: Divulgação

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