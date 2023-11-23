Reconecta: evento traz ao ES influenciador de inclusão e acessibilidade

O Espírito Santo se prepara para receber o Reconecta entre os dias 4 e 7 de dezembro, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que promete ser o maior evento estadual de inclusão e acessibilidade. Os quatro dias de Reconecta contam com uma programação cheia de palestras com lideranças regionais e nacionais. Entre eles, destaca-se o influenciador digital Ivan Baron, conhecido por ter entregado a faixa presidencial ao Lula durante a posse, e que coleciona mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, onde luta contra o capacitismo. Com uma rica agenda cultural, o evento terá variedade em atividades, sendo um dos destaques a apresentação da escola de samba inclusiva. A arte também se faz presente no Reconecta, duas obras da Cow Parade serão expostas durante o evento. Além disso, o Instituto ICores vai levar uma obra de arte que será pintada em colaboração entre crianças autistas e alunos de altas habilidades da rede pública de Vitória. A conferência acontece no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Enseada do Suá. O evento é gratuito e aberto ao público, basta se inscrever no link disponível.