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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ariosto Santos comanda bate-papo sobre "Corpo e Morada" em Vitória

Publicado em
24 nov 2023 às 03:00
Dr. Ariosto e Família - Ariosto Neto, Shirley Santos e Arthur Santos
Dr. Ariosto Santos e família: Ariosto Neto, Shirley Santos e Arthur Santos Crédito: Thuanny Louzada

Coquetel

O cirurgião plástico Ariosto Santos marcou presença na CASACOR Espírito Santo 2023 pela primeira vez, a convite da organizadora da mostra Rita Tristão, em evento realizado nesta quarta-feira (23), no Lounge Gourmet assinado pela arquiteta Cris Locatelli. A noite foi agraciada pelo toque refinado da chef Tereza Aragão, responsável por assinar o coquetel do evento, com uma experiência gastronômica que harmonizou perfeitamente com a proposta estética do ambiente e do conteúdo do bate-papo, tudo inspirado pelo tema da mostra Corpo e Morada.

ALMOÇO

Rita Tristão e Paula Pazolini
Rita Tristão e Paula Pazolini: na CasaCor ES Crédito: Mônica Zorzanelli

AUDIÇÃO DE PIANO

Myrinha Vasconcellos e Silvânia Saadi
Myrinha Vasconcellos e Silvânia Saadi: em noite de boa música na Ilha Crédito: Divulgação

Natal

Idalberto Moro adianta que o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac está preparando uma programação cultural inesquecível para a população capixaba em torno do Natal. O especial “Natal de todos os sons” vai ter apresentação em Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória, no próximo dia 16 de dezembro, ao som da Orquestra Sinfônica do ES, regida pelo maestro Helder Trefzger. O concerto também terá participação da cantora lírica Priscila Olegário, destaque na música erudita no exterior.

Luxo em Pedra Azul

Carlos Ferreirinha, que foi presidente da Louis Vouiton do Brasil por 8 anos, comanda workshop  com o tema "Desejabilidade", na Pousada Rabo do Lagarto, de Lilia Mello, nesta sexta-feira (24). 

Livro

O deputado estadual Sérgio Meneguelli convida para o lançamento de sua biografia "A Política pode ser Diferente", no dia 27 de novembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Happy hour

Na próxima terça, dia 28 de novembro, o burburinho decor será na Rio Branco, em Vitoria. É porque os empresários Rômulo Bezerril, Adriana Martins e Renata Bezerril recebem profissionais da arquitetura e designers de interiores, além de parceiros e amigos, para happy hour de lançamento da nova vitrine de sua loja de iluminação Homelux. Aliás, a dupla de arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasselli é quem assinam a nova vitrine que promete encantar com a harmonia entre luminárias exclusivas e tecnologia audiovisual. O fim de tarde será regado de música, delícias e drinks, e ainda vai contar com voz e violão da cantora Gil Amorim.

Confraternização

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella e o marido Rogerio Zorzal participam nesta sexta-feira (24), de jantar de confraternização de final de ano juntos com os pais da turma de seu filho, do Centro Educacional Leonardo da Vinci, no Restaurante Soeta, na Praia do Canto

POSSE

A Presidente da AJEB - Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil - ES Maria das Graças Silva Neves e Fernanda Prates, 1ª Diretora de Comunicação em noite de posse para Biênio 2023-2025
A presidente da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil,  Maria das Graças Silva Neves,  e Fernanda Prates, 1ª Diretora de Comunicação:  em noite de posse para Biênio 2023-2025 Crédito: Divulgação

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