Ariosto Santos comanda bate-papo sobre "Corpo e Morada" em Vitória

Na próxima terça, dia 28 de novembro, o burburinho decor será na Rio Branco, em Vitoria. É porque os empresários Rômulo Bezerril, Adriana Martins e Renata Bezerril recebem profissionais da arquitetura e designers de interiores, além de parceiros e amigos, para happy hour de lançamento da nova vitrine de sua loja de iluminação Homelux. Aliás, a dupla de arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasselli é quem assinam a nova vitrine que promete encantar com a harmonia entre luminárias exclusivas e tecnologia audiovisual. O fim de tarde será regado de música, delícias e drinks, e ainda vai contar com voz e violão da cantora Gil Amorim.