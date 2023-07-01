Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina celebra 20 anos com festa

O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, realizado pela TV Gazeta Noroeste, celebrou 20 anos com festão nesta sexta-feira (30), no Arena North Star. A apresentação do evento, com o tema “No tempo do seu reconhecimento”, ficou a cargo dos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula. E o cantor Dinho Ouro Preto animou a pista. A anfitriã foi a diretora das Regionais Norte/Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas.

Ao todo, 45 marcas mais lembradas da região foram premiadas em diversos seguimentos, com destaque para as categorias “Melhor empresa”, “Cara do capixaba”, “Responsabilidade social” e “Responsabilidade ambiental”. Para chegar a esses resultados, o Instituto Futura Inteligência foi às ruas para saber quais empresas estão na ponta da língua dos colatinenses, afinal, este é um dos objetivos das marcas ao investir na construção de imagem e reputação.