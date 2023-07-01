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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina celebra 20 anos com festa

Publicado em
01 jul 2023 às 16:41
Henrique Coutinho (Diretor do Santa Maria), Maria Helena Vargas (Diretoria Regionais Norte/Noroeste da Rede Gazeta) e Alair (Diretor do Sicoob)
Alair Giurato (SICOOB CONEXÃO), Maria Helena Vargas (diretora das Regionais Norte/Noroeste da Rede Gazeta) e Henrique Coutinho (LUZ E FORÇA SANTA MARIA): na festa do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina Crédito: Feeling Fotografia
O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, realizado pela TV Gazeta Noroeste, celebrou 20 anos com festão nesta sexta-feira (30), no Arena North Star. A apresentação do evento, com o tema  “No tempo do seu reconhecimento”,  ficou a cargo dos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula. E o cantor Dinho Ouro Preto animou a pista.  A anfitriã foi a diretora das Regionais Norte/Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas.
Fabíola de Paula e Mário Bonella
Fabíola de Paula e Mário Bonella Crédito: Feeling Fotografia
Ao todo, 45 marcas mais lembradas da região foram premiadas em diversos seguimentos, com destaque para as categorias “Melhor empresa”, “Cara do capixaba”, “Responsabilidade social” e “Responsabilidade ambiental”. Para chegar a esses resultados, o Instituto Futura Inteligência foi às ruas para saber quais empresas estão na ponta da língua dos colatinenses, afinal, este é um dos objetivos das marcas ao investir na construção de imagem e reputação.
Confira as fotos e vídeo com os melhores momentos da festa. 
Show do cantor Dinho Ouro Preto
Show do cantor Dinho Ouro Preto Crédito: Feeling Fotografia
Equipe do SICOOB NOROESTE
Equipe do SICOOB CONEXÃO Crédito: Feeling Fotografia
Israel, Cirênio, Renato, Martinho e Silas (LOJAS MERCADÃO)
Israel, Cirênio, Renato, Martinho e Silas (LOJAS MERCADÃO) Crédito: Feeling Fotografia
Emerson Leonardo Lázaro (FRISA) e seus colaboradores
Emerson Leonardo Lázaro (FRISA) e seus colaboradores Crédito: Feeling Fotografia
Diego, Monalisa e Tiago (CARTÃO DE TODOS)
Diego, Monalisa e Tiago (CARTÃO DE TODOS) Crédito: Feeling Fotografia
Vinicius Rabbie e a equipe do PLUS DELIVERY
Vinicius Rabbie e a equipe do PLUS DELIVERY Crédito: Feeling Fotografia
Fernando Lavagnoli e família (SUPERMERCADO E SUPERATACADO LAVAGNOLI)
Fernando Lavagnoli e família (SUPERMERCADO E SUPERATACADO LAVAGNOLI) Crédito: Feeling Fotografia
Dr. Cleber Maia e família (LABMAIA)
Dr. Cleber Maia e família (LABMAIA) Crédito: Feeling Fotografia
Pe. Ernades e equipe da Livraria CORDIS
Pe. Ernades e equipe da Livraria CORDIS Crédito: Feeling Fotografia
Giliard Nossa e convidados (OBA SUPERATACADO)
Giliard Nossa e convidados (OBA SUPERATACADO) Crédito: Feeling Fotografia
Dr. Otacílio Calixto e equipe (HOSPITAL E MARTERNIDADE SÃO JOSÉ)
Dr. Otacílio Calixto e equipe (HOSPITAL E MARTERNIDADE SÃO JOSÉ) Crédito: Feeling Fotografia
Alessandro Labanca e equipe (CDL E UNOPAR COLATINA)
Alessandro Labanca e equipe (CDL E UNOPAR COLATINA) Crédito: Feeling Fotografia
Henrique Coutinho (LUz E FORÇA SANTA MARIA) e Emerson Leonardo (FRISA)
Henrique Coutinho (LUZ E FORÇA SANTA MARIA) e Emerson Leonardo (FRISA) Crédito: Feeling Fotografia
Camilo e Ryan Araújo e equipe (UNESC)
Camilo e Ryan Araújo e equipe (UNESC) Crédito: Feeling Fotografia
Onivaldo Lorenzoni (vice-presidente da COOABRIEL) e equipe
Onivaldo Lorenzoni (vice-presidente da COOABRIEL) e equipe Crédito: Feeling Fotografia
Ângela e Ângelo Sagrilo (CASA DAS PISCINAS)
Ângela e Ângelo Sagrilo (CASA DAS PISCINAS) Crédito: Feeling Fotografia

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