Confira os melhores momentos do 19° Prêmio Gazeta Empresarial Linhares

Ninguém tem dúvidas de que todos os negócios e atividades produtivas têm passado, continuamente, por transformações. Mas os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade.
Esta é a avaliação da diretora regional da Rede Gazeta em Linhares, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.
"A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias"
A celebração dos vencedores aconteceu, mais uma vez, em grande estilo, mas dessa vez com layout diferenciado, seguindo todas as medidas e protocolos envolvendo saúde e segurança estabelecidos pelos órgãos responsáveis; Sendo todo o evento orientado e assessorado por uma médica infectologista.
"Poder promover esse reencontro é muito gratificante, mas ganha ainda mais importância depois de um ano cheio de desafios como o que ainda estamos passando. Sem dúvida, foi um evento muito especial, trazendo agora um olhar de esperança para o futuro"
O tema deste ano, “Inovar deixa Marcas”, veio para mostrar que as empresas que inovarem e mantiverem esse exercício de forma constante no seu dia a dia conseguem reter o cliente e chamar atenção para a sua marca. Para Luiz Ricardo, as marcas mais lembradas se posicionam de maneira diferente, de alguma forma, no mercado. “É o que gera a diferenciação entre os concorrentes. A palavra inovação, que faz parte do mote do projeto deste ano, nunca foi tão necessária. Aliás, agora é uma questão de sobrevivência nos negócios.”, conclui.
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Clique e confira as empresas mais lembradas no seu segmento no ano de 2021.
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