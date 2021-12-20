Prêmio Gazeta Empresarial valoriza inovação de empresas de Linhares

O Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) reconhece o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante dos desafios Crédito: Feeling Fotografia

Ninguém tem dúvidas de que todos os negócios e atividades produtivas têm passado, continuamente, por transformações. Mas os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade.

Esta é a avaliação da diretora regional da Rede Gazeta em Linhares, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.

"A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias" Maria Helena Vargas - Diretora regional da Rede Gazeta

A celebração dos vencedores aconteceu, mais uma vez, em grande estilo, mas dessa vez com layout diferenciado.

“Foram muitos os impactos da pandemia na rotina das empresas e sair vencedor desse cenário merece uma comemoração especial. Por isso, o evento festivo, presencial, mas em formato mais restrito e corporativo. Tudo seguindo, claro, os protocolos de prevenção à Covid-19”, ressaltou Maria Helena.

Com o conceito “Inovar deixa Marcas", a premiação tem a proposta de ser marcante. “Mais que festejar as empresas mais lembradas do mercado, também queríamos celebrar um ano de muita superação, inovação e consolidação daquelas que conseguiram vencer essa fase, que tem sido extremamente desafiadora para todos os segmentos”, pontuou a diretora regional.

O retorno do evento presencial, segundo Maria Helena, foi uma maneira de proporcionar uma noite agradável a clientes e parceiros. “Queríamos entregar uma experiência gratificante, especialmente produzida para um público formado, em sua maioria, por setores da economia que mais sofreram com a pandemia. Essa também é uma forma de agradecer e encorajá-los pelo seu trabalho”, frisou.

O gerente comercial multimídia Norte, Luiz Ricardo Pereira de Souza, acrescentou que poder promover esse reencontro foi muito satisfatório, e ganhou ainda mais importância depois de um ano cheio de desafios como o que ainda estamos vivenciando devido à pandemia.

VISÃO DETALHADA

Mas, para ele, o projeto vai muito além da festa. A partir dos dados e informações coletados no mercado, o Prêmio Gazeta Empresarial consegue entregar uma visão bastante detalhada sobre a percepção do público em relação às diversas marcas participantes. Os empresários podem, assim, criar uma comunicação ainda mais assertiva.