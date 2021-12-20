Prêmio Gazeta Empresarial valoriza inovação de empresas de Linhares

Ninguém tem dúvidas de que todos os negócios e atividades produtivas têm passado, continuamente, por transformações. Mas os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade.
Esta é a avaliação da diretora regional da Rede Gazeta em Linhares, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.
"A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias"
A celebração dos vencedores aconteceu, mais uma vez, em grande estilo, mas dessa vez com layout diferenciado.
“Foram muitos os impactos da pandemia na rotina das empresas e sair vencedor desse cenário merece uma comemoração especial. Por isso, o evento festivo, presencial, mas em formato mais restrito e corporativo. Tudo seguindo, claro, os protocolos de prevenção à Covid-19”, ressaltou Maria Helena.
Com o conceito “Inovar deixa Marcas", a premiação tem a proposta de ser marcante. “Mais que festejar as empresas mais lembradas do mercado, também queríamos celebrar um ano de muita superação, inovação e consolidação daquelas que conseguiram vencer essa fase, que tem sido extremamente desafiadora para todos os segmentos”, pontuou a diretora regional.
O retorno do evento presencial, segundo Maria Helena, foi uma maneira de proporcionar uma noite agradável a clientes e parceiros. “Queríamos entregar uma experiência gratificante, especialmente produzida para um público formado, em sua maioria, por setores da economia que mais sofreram com a pandemia. Essa também é uma forma de agradecer e encorajá-los pelo seu trabalho”, frisou.
O gerente comercial multimídia Norte, Luiz Ricardo Pereira de Souza, acrescentou que poder promover esse reencontro foi muito satisfatório, e ganhou ainda mais importância depois de um ano cheio de desafios como o que ainda estamos vivenciando devido à pandemia.
VISÃO DETALHADA
Mas, para ele, o projeto vai muito além da festa. A partir dos dados e informações coletados no mercado, o Prêmio Gazeta Empresarial consegue entregar uma visão bastante detalhada sobre a percepção do público em relação às diversas marcas participantes. Os empresários podem, assim, criar uma comunicação ainda mais assertiva.
"Na premiação coroamos todo esse processo, que se inicia na pesquisa de lembrança de marca. Este projeto, que já era importante, tornou-se ainda mais relevante no atual momento, quando ser lembrado ganhou um status ainda maior"