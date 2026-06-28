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Acidente faz carro sair da pista e quebrar mureta na Beira-Mar em Vitória

Publicado em

28 jun 2026 às 12:22

Um acidente ocorrido na região do Forte São João, em Vitória,  chamou a atenção de quem passou pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na noite de sábado (27). Um carro foi visto com a frente danificada próximo à mureta de proteção da via (confira acima)


Segundo a Guarda Municipal, o condutor do veículo Peugeot trafegava no sentido Centro-Camburi quando colidiu em outro carro e, em seguida, atingiu a mureta que fica no calçadão da avenida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, foi atendido por uma ambulância e encaminhado para um hospital. 


A Guarda Municipal ainda destacou que, ao final da ocorrência, foi realizada limpeza da via e colocada uma barreira no lugar da mureta.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Santa Maria de Jetibá

Funcionário morre soterrado por grãos enquanto limpava silo em granja no ES

Publicado em 28/06/2026 às 12:45
Vítima foi localizada soterrada por grãos na tarde do último sábado (27)
Vítima foi localizada soterrada por grãos dentro do silo da granja, em Santa Maria de Jetibá Leitor | A Gazeta

Um homem de 41 anos morreu soterrado por grãos enquanto limpava o silo de uma granja localizada em Caramuru, na cidade de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (27). 


Segundo a Polícia Militar, o proprietário da granja relatou que o funcionário realizava a limpeza no interior de um dos silos de armazenamento de grãos quando as pessoas deram falta dele. Buscas foram feitas e o homem foi localizado soterrado. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi retirado pelos Bombeiros. As circunstâncias do acidente de trabalho serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Gurigica

Adolescente é baleado durante confronto entre policiais e suspeitos em Vitória

Publicado em 28/06/2026 às 12:11
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica Divulgação | PMES

Um adolescente de 17 anos acabou baleado durante confronto entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica, em Vitória, na noite de sábado (27). Após a ação, os militares apreenderam uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores (veja acima)


Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando viram suspeitos armados em uma escadaria. Os criminosos teriam atirado, momento em que houve confronto. Depois da troca de tiros, eles fugiram. 


Em seguida, o adolescente foi localizado descendo as escadarias, ferido. Ele se rendeu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). 


Lá, segundo a Polícia Civil, o rapaz assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após um familiar dele assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista morre ao colidir com viatura da PM que perseguia um veículo suspeito

Publicado em 27/06/2026 às 16:44
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (27) ao colidir com uma viatura da Polícia Militar no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.


De acordo com informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento no bairro, quando viram um veículo suspeito fugir ao notar a presença da corporação. Os agentes acionaram o som e a luz externa da viatura e foram atrás do motorista, que desobedeceu às ordens de parada e realizou manobras bruscas. 

Em nota, a Polícia Militar explica que uma das manobras realizadas pelo condutor do veículo em fuga comprometeu a visão do policial que dirigia a viatura. Neste momento, ele foi surpreendido por um motociclista que trafegava em sentido contrário e, com isso, o carro policial e a moto colidiram.


Após a batida, os policiais interromperam a busca e foram atender o motociclista juntamente com o Samu, mas a vítima morreu no local. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e fez o teste do bafômetro no motorista da viatura. O teste deu negativo e tanto a viatura quanto a moto foram removidas do local.


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Resgate

Jovem de 18 anos morre afogado em barragem de Montanha

Publicado em 27/06/2026 às 15:33
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar, mas a vítima veio a óbito no local
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar a vítima Leitor A Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu na noite desta sexta (26) ao se afogar na Barragem Tutu Reuter, na localidade de Lajedo, em Montanha, Norte do Espírito Santo.


Um salva-vidas da regão conseguiu achar o corpo e, de acordo com a Polícia Militar, após a localização  houve tentativas de reanimação antes da chegada do Samu. Quando chegaram, os socorristas constataram a morte da vítima. 


A Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o SML de Linhares para ser necropsiado e depois liberado para a família. 


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Violência doméstica

Mulher é agredida ao tentar terminar relacionamento em Colatina

Publicado em 27/06/2026 às 14:35

Uma mulher foi vítima de violência doméstica no bairro Fioravante Marino, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (26). A vítima contou à Polícia Militar que situação já acontecia há meses e que tentava terminar o relacionamento. Desta vez, foi agredida ao pedir, novamente, para que o companheiro deixasse a sua residência. 


O homem desferiu socos, chutes e tentou a estrangular a vítima, além de golpeá-la com uma arma de fogo. A mulher conseguiu retirar o carregador do dispositivo, para que não pudesse atirar. Ele a agrediu, então, com uma arma branca.


Ferida, a vítima foi encaminhada à delegacia para solicitar uma medida protetiva. O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado pelos militares.


A Polícia Civil foi procurada para repassar mais detalhes sobre o caso. Quando houver novas informações, a matéria será atualizada. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Incidente

Forro do teto do Aeroporto de Vitória desaba na área de embarque

Publicado em 27/06/2026 às 13:34
Parte do forro do Aeroporto de Vitória caiu na área de embarque
Parte do forro do Aeroporto de Vitória caiu na área de embarque Sebastião Moreira

Além de enfrentarem uma manhã com atrasos de voos, passageiros que circularam pelo Aeroporto de Vitória neste sábado (27) se depararam com outro problema: parte do forro do teto da área de embarque caiu.


A professora Laís Freitas conta que, na hora em que o forro cedeu, apenas um operador que verifica passagens estava na área. "Cerca de cinco minutos depois começou a desembarcar passageiro pelo portão. A sorte foi essa, senão pegava uma galera", avalia a passageira, acrescentando que o aeroporto estava bastante cheio no momento devido aos atrasos provocados pelo nevoeiro no Rio de Janeiro.

 

A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória, informa, em nota, que não houve pessoas atingidas pelo forro desprendido. "A área foi isolada imediatamente e as equipes de manutenção já atuam no local", acrescenta. A empresa foi questionada sobre o motivo para o forro ter cedido, mas não houve esclarecimento sobre essa demanda. 

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Aline Nunes

Repórter / [email protected]
Aline Nunes
Chegadas e partidas

Nevoeiro fecha Aeroporto do Galeão no Rio e atrasa voos em Vitória

Publicado em 27/06/2026 às 09:42
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória: voos atrasados devido a nevoeiro registrado no Rio de Janeiro Fernando Madeira

O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, fechou na manhã deste sábado (27) devido a um intenso nevoeiro, impedindo pousos e decolagens. A paralisação das atividades afetou voos com saída e partida de Vitória, com atrasos e até cancelamento. 

Conforme indicadores do painel de voos da Zurich Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, voos com partida para o Galeão e até para Congonhas, em São Paulo, estão atrasados. Um voo da companhia aérea Gol, previsto para as 11h55, aparece como cancelado.

Para passageiros com destino a Vitória, a situação não é diferente: também há voos atrasados e um cancelamento relacionado no painel da Zurich. 

A empresa foi procurada pela reportagem e, em nota, disse que, até por volta das 11 horas, foram registrados nove voos atrasados, operados pelas companhias Azul, Gol e Latam, além de 3 voos cancelados. O Aeroporto de Vitória também recebeu quatro voos alternados. 

"A concessionária orienta os passageiros a entrarem em contato com suas respectivas companhias aéreas para verificar a situação de seus voos", recomenda a concessionária. 

Atualização

28/06/2026

Após a publicação da matéria, a Zurich Airport se manifestou sobre a situação dos voos no Aeroporto de Vitória. O texto foi atualizado. 

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Aline Nunes

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Noroeste do ES

1.150 sacas de café são apreendidas em Colatina e Barra de São Francisco

Publicado em 26/06/2026 às 17:36
Mais de mil sacas de café Conilon foram apreendidas em operação da Receita Estadual.
Divulgação | Sefaz

Duas cargas de café Conilon foram apreendidas por falta de documentação fiscal em Colatina e Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. As apreensões ocorreram na terça-feira (23), durante uma operação de fiscalização de trânsito de mercadorias da Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual.


Ao todo, 1.150 sacas de café foram apreendidas. A operação também resultou em dois autos de infração, que somam R$ 399,8 mil entre imposto devido e multas.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Pinguim-de-magalhães é encontrado morto em praia de Anchieta no ES

Publicado em 26/06/2026 às 16:37
Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta
Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central Divulgação/IPCMar

Um pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). O corpo do animal foi recolhido nesta sexta-feira (26) e levado para a base municipal do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), onde passará por análises para identificar a causa da morte.


Na última terça-feira (23), dois pinguins foram resgatados na região, após aparecerem nas águas da praia da Barra do Itapemirim, em Marataízes.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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Bombeiros tentam resgatar cachorro preso em penhasco em Brejetuba

Publicado em 26/06/2026 às 13:41

Um cachorro preso em um penhasco na comunidade de Monte Santo, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, desde o último sábado (20), tem mobilizado o Corpo de Bombeiros e moradores da região. Segundo a corporação, na quinta-feira (25) o animal foi visto pela equipe, mas os militares não conseguiram chegar até ele.


O Corpo de Bombeiros informou que o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) foi acionado nesta sexta-feira (26) para uma nova tentativa de resgate. 


O local fica a 10 quilômetros da sede de Brejetuba. Segundo moradores, trabalhadores que estão na colheita do café próximo à localidade escutaram o animal chorando e acionaram os bombeiros, na terça-feira, que tentaram escalar a pedra, mas não conseguiram chegar perto do animal. 

Bombeiros tentam resgatar cachorro preso em penhasco em Brejetuba
Bombeiros tentam resgatar o animal Crédito: Pricila Aparecida Cabral Lima

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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