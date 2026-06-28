Acidente faz carro sair da pista e quebrar mureta na Beira-Mar em Vitória

Um acidente ocorrido na região do Forte São João, em Vitória, chamou a atenção de quem passou pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na noite de sábado (27). Um carro foi visto com a frente danificada próximo à mureta de proteção da via (confira acima).





Segundo a Guarda Municipal, o condutor do veículo Peugeot trafegava no sentido Centro-Camburi quando colidiu em outro carro e, em seguida, atingiu a mureta que fica no calçadão da avenida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, foi atendido por uma ambulância e encaminhado para um hospital.





A Guarda Municipal ainda destacou que, ao final da ocorrência, foi realizada limpeza da via e colocada uma barreira no lugar da mureta.