Motociclista morre após bater de frente com carreta na BR 262

Um motociclista de 60 anos morreu após bater de frente com uma carreta no Km 129 da BR 262, em Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado por volta de 13h35 de sábado (18).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando a colisão aconteceu. O motociclista veio a óbito no local do acidente.
O corpo do motociclista foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).