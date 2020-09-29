Escolas particulares do ES terão de rodízio de alunos a transmissão ao vivo

01

Alphabetz

Retorno: a escola retomará as atividades presenciais na próxima segunda-feira, dia 5.



Turmas e atividades: aguarda o protocolo do governo do Estado para a educação infantil a fim de definir como se dará o processo de retomada.



Medidas de segurança: a instituição preparou um protocolo para atender as medidas sanitárias e adquiriu, entre outros itens, medidores de temperatura, tapetes sanitizantes, totem de álcool em gel acionado por pedal e dispensadores para as salas.



Os professores vão receber máscaras, face shields (protetor facial em acrílico) e jalecos. Já o protocolo do governo vai determinar as demais medidas que precisarão ser adotadas.

02

América

Retorno: na próxima segunda-feira, dia 5.



Turmas: todos os segmentos.



Atividades: não haverá necessidade de rodízio porque os grupos são pequenos e estão instalados em salas amplas, sendo possível garantir o distanciamento mesmo com a turma completa.



Os pais poderão optar por manter os filhos em atividade remota, mas haverá mudança nos modelos, que são diferentes para cada etapa, e estão passando por ajustes para ficarem alinhados à dinâmica presencial.



Até o final da semana, as famílias serão informadas.



Medidas de segurança: entre outras ações, aferição de temperatura na recepção, comunicação visual para orientar sobre o distanciamento, dispensadores de álcool em gel no ambiente escolar, horário de entrada e saída diferenciados.

03

Americano

Retorno: O colégio vai consultar as famílias para definir a retomada das atividades presenciais.



Turmas: A ordem para a volta dos alunos também será definida a partir da consulta às famílias.



Atividades: em definição sobre como se dará o retorno, mas é certo que as famílias que quiserem, poderão manter os filhos em casa. Haverá transmissão on-line, bem como haverá atividades gravadas.



Medidas de segurança: a adequação começou em maio. Medidas como treinamento de funcionários, disponibilização de álcool em gel nos ambientes, comunicação interna orientativa, espaçamento entre as carteiras nas salas são algumas das ações implementadas.

04

Crescer PHD

Retorno: a escola voltará com as turmas gradativamente a partir da próxima semana.



Turmas: o início da retomada será com o ensino médio.



Atividades: se houver necessidade, será implementado o rodízio semanal com algumas turmas, mas a volta é opcional para as famílias.



Em alguns segmentos, haverá aulas simultâneas para quem estiver na escola e em casa, e, em outros, os professores vão ter um momento para atendimento remoto.



Medidas de segurança: a escola vai ter uma triagem de entrada com utilização de tapete sanitizante, álcool em gel e medição de temperatura, além de um novo procedimento de higiene dos espaços da escola, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A escola também vai adotar horários alternados de entrada, saída e recreio.

05

Darwin

Retorno: previsto para o próximo dia 5.



Turmas: todas vão voltar, mas a ordem da retomada está em definição.



Atividades: as salas contam com câmeras para transmissão das aulas híbridas (em que parte da turma participa presencialmente, parte assiste on-line ao vivo).



Os alunos/pais que preferirem continuar participando das aulas não presenciais poderão assistir às transmissões, que serão ao vivo das salas de aula e interativas.



Medidas de segurança: o centro de ensino dispõe de tapetes sanitizantes instalados, dispensadores de álcool em gel em todas as salas e totens de álcool em gel em todas as entradas.



As salas também contam com o número reduzido de carteiras e com espaço demarcado.



Ainda está previsto ter entradas e saídas específicas por turma com horários e locais diferentes, assim como ter espaços diferenciados para o recreio para cada turma, entre outras medidas.

06

Escola da Ilha

Retorno: será realizado no próximo dia 5. Turmas: vai começar com o ensino fundamental II, depois o fundamental I e, por fim, a educação infantil.



Atividades: o rodízio será semanal. A escola irá garantir o ensino híbrido, podendo atender aos alunos que não optarem pela volta imediata.



Tanto os alunos que optarem pelo ensino híbrido, quanto os que escolherem o ensino remoto, continuarão assistindo às aulas on-line, transmitidas direto da escola. As aulas serão gravadas.



Medidas de segurança: a escola adequou todas as suas instalações físicas, conforme o protocolo estabelecido pelo governo do Estado.



Já foi realizada a primeira etapa da capacitação das equipes, bem como foram adquiridos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), instaladas pias e reorganizado o mobiliário para garantir o distanciamento, entre outras ações.



Haverá horários alternados na estrada, saída e recreio.

07

Leonardo Da Vinci

Retorno: será no próximo dia 5.



Turmas: o retorno será gradual, mas a prioridade será dada ao ensino médio devido ao Enem.



Na sequência, retornam educação infantil e ensino fundamental.



Atividades: o escalonamento entre os segmentos será definido nos próximos dias, mas é certo que haverá um rodízio semanal dos alunos para permitir o distanciamento de 1,5 metro exigido nos protocolos de segurança.



Os estudantes que não estiverem presencialmente poderão assistir às aulas on-line. Para isso, foram instaladas câmeras em todas as salas.



A exceção será para os alunos do 3º ano do ensino médio. Todos terão aulas presenciais em um auditório que comporta 200 pessoas, permitindo assim o distanciamento mínimo entre eles.



Caso algum aluno prefira assistir aulas virtualmente, por ser de algum grupo de risco ou conviver com alguém com essa condição, haverá transmissão on-line.



Medidas de segurança: comunicação visual para orientar sobre distanciamento, dispensadores de álcool em salas e corredores, totens com álcool em áreas como o pátio, refeitórios e restaurante adaptados ao novo protocolo, tapetes sanitizantes em cada portão, entre outras ações.

08

Marista

Retorno: a volta presencial está programada para 19 de outubro.



Turmas: o retorno será gradual e começará com o ensino médio, em Vila Velha, e com o ensino fundamental I, em Colatina. Para os outros segmentos, está em definição.



Atividades: As aulas serão híbridas: parte dos alunos em casa, parte na escola, com transmissão on-line, alternando a participação presencial nos dias de semana. O rodízio respeitará a ordem alfabética.



Medidas de segurança: diariamente, na recepção, serão aferidas a temperatura de todas as pessoas que tiverem acesso à unidade.



Todos deverão fazer uso de máscara e ter um kit de higiene com máscara reserva, álcool em gel e garrafa de água.



Os bebedouros estarão disponíveis apenas na opção para reabastecimento de garrafas individuais.



As unidades serão equipadas com álcool em gel em todas as salas de uso pedagógico, banheiros, entrada e saída, e áreas comuns, além de toda sinalização de higienização e distanciamento.



Os pais devem deixar seus filhos na entrada sem demora, respeitando o distanciamento e as orientações dos funcionários.



Os intervalos e recreios serão intercalados para evitar aglomerações.



09

Monteiro

Retorno: na próxima segunda-feira, dia 5.



Turmas: a escola está consultando as famílias para saber quantos alunos irão retornar e, dessa maneira, definir a ordem da retomada.



Atividades: Procedimentos como rodízio também dependem da resposta da consulta às famílias, mas já está definido que as aulas serão transmitidas on-line e os pais poderão manter os filhos somente com as atividades remotas, se assim desejarem.



Medidas de segurança: comunicação visual para orientar sobre distanciamento, instalação de mais pias, dispensadores e totens de álcool em gel em todos os ambientes da escola, treinamento das equipes sobre os protocolos.

10

Morada do Mundo

Retorno: O espaço montessoriano é novo e iria iniciar as atividades em abril. Com a pandemia, optou por retomar o ano letivo da educação infantil em 2021, mas, ainda este ano, voltará com atividades educativas que atendam as necessidades de crianças e famílias após esse período de isolamento.



Turmas e atividades: aguardando o protocolo do governo do Estado para a educação infantil, a fim de definir quando e como serão as atividades educativas.



Medidas de segurança: o espaço físico já oferece melhor circulação de pessoas e grande espaço ao ar livre.



As salas variam de 38 a 55 metros quadrados, com janelas amplas e quase 400 metros quadrados de área aberta.



Ainda assim, a instituição adotará os protocolos sanitários mais cautelosos para continuar trabalhando em prol da segurança de todos.



E, para garantir o atendimento de todas as exigências sem prejuízo do método, a escola está em contato com mais de 160 estudiosos montessorianos, de mais de 50 unidades Montessori de todo o país.

11

Novo Mundo

Retorno: no mês de outubro Turmas e atividades: aguarda o protocolo da educação infantil, que será publicado pelo governo do Estado, para definição.



Medidas de segurança: a escola investiu em medidores de temperatura, tapetes sanitizantes, totem de pedal para álcool em gel e dispensadores distribuídos pelo ambiente escolar.



Os professores e demais funcionários receberam máscaras, face shields (proteção facial em acrílico) e jalecos. As equipes serão treinadas para o retorno. O protocolo governamental poderá levar a outras medidas.

12

Primeiro Mundo

Retorno: a volta às aulas será no dia 5. Turmas: a retomada no centro educacional vai começar com o ensino médio, depois ensino fundamental II e, na sequência, o fundamental I.



A instituição aguarda a autorização do governo para receber presencialmente as turmas da educação infantil.



Atividades: a princípio, de acordo com a pesquisa junto às famílias, não será necessária a realização de rodízio e a escola tem capacidade de receber todos os alunos.



Para os que optarem por continuar em casa, haverá transmissão ao vivo dos conteúdos.



Medidas de segurança: entre outras ações, escalonamento de horários de entrada, recreio, intervalo para almoço e saída de alunos; separação das portarias por segmentos, para evitar proximidade e aglomeração entre os alunos nos horários de entrada e saída da escola; isolamento dos espaços não autorizados pelas autoridades médicas no retorno presencial (biblioteca, cozinha experimental, piscinas, parques); treinamento das equipes para retorno seguro.

13

Renovação

Retorno: na próxima segunda-feira, dia 5.



Turmas: Vai começar com o ensino médio, seguido pelo fundamental II e I e, depois, educação infantil. Cada segmento, em um dia, até todos estarem na escola presencialmente.



Atividades: não haverá necessidade de rodízio porque, pela consulta feita às famílias, parte dos alunos vai continuar em casa. As aulas serão com transmissão on-line, e os professores também vão disponibilizar atividades complementares, como videoaulas.



Medidas de segurança: entre as ações previstas, dispensadores de álcool em gel instalados nos ambientes escolares, tapetes sanitizantes, lanche em sala de aula e intervalos separados por turmas, horário de entrada e saída alternados, proibição de uso de espaços coletivos, tais como auditório, refeitório e biblioteca.

14

Sagrado

Retorno: em outubro.



Turmas: ensino médio e fundamental II começam primeiro.



Atividades: o rodízio das turmas será semanal. Os pais também poderão optar em manter os filhos somente com atividades remotas. As aulas serão transmitidas de forma simultânea.



Medidas de segurança: todos os protocolos de biossegurança estabelecidos pelo governo estadual foram implementados, entre os quais totens de higienização, aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e tapetes sanitizantes, distanciamento de 1,5 m, sinalização, materiais informativos, rodízio entre turmas, escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos.

15

São Domingos

Retorno: a escola volta às atividades presenciais de forma escalonada e gradual a partir do próximo dia 5.



Turmas: iniciarão primeiro as séries do ensino médio e fundamental II, em calendário específico ainda a ser divulgado em canais exclusivos para as famílias.



Atividades: o rodízio das turmas será semanal, mas há também a opção para as famílias manterem as crianças só com aulas remotas.



A escola está estruturada para transmitir as aulas de forma híbrida. Os arquivos também ficarão disponíveis para downloads.



Medidas de segurança: todas as medidas previstas no protocolo do governo do Estado, com destaque para sinalização interna, demarcação de bloqueio de carteiras e assentos, orientações, equipamentos de proteção individual para equipe, capacitação e reforço dos procedimentos de limpeza.



A escola vai adotar portarias separadas para entrada, a depender da série, de modo a minimizar as aglomerações.



Recreios seguirão rotina específica para permitir o lanche de forma segura e também a recreação.

16

UP