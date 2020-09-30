São Mateus: aulas presenciais nas escolas municipais não voltam em 2020

Aulas presenciais em São Mateus continuam suspensas até o final de 2020, segundo prefeitura Crédito: Dids/Pexels

As aulas presenciais no município de São Mateus continuarão suspensas neste ano. Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura Municipal anunciou a medida afirmando que vai manter o formato remoto até 23 de dezembro, quando termina o ano letivo. As atividades presenciais foram suspensas em março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus

Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que a decisão foi tomada após consultar especialistas em saúde que continuam considerando que os espaços coletivos, como as escolas, ainda não são ambientes totalmente seguros em relação ao novo coronavírus.

A administração municipal informou ainda que a Secretaria Municipal de Educação também fez uma pesquisa com os pais e responsáveis sobre esse possível retorno das atividades presenciais. De acordo com a pasta, no levantamento, 87% dos entrevistados afirmaram que não enviariam os filhos para a escola.

A administração municipal destacou que será mantido o formato de aulas não presenciais até 23 de dezembro, quando termina o ano letivo, conforme o novo calendário que está em análise no Conselho Municipal de Educação.