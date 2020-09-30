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São Mateus: aulas presenciais nas escolas municipais não voltam em 2020

A prefeitura informou que a decisão foi tomada após consultar especialistas em saúde que avaliam que as escolas ainda não são ambientes totalmente seguros em relação ao novo coronavírus

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 15:43
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Aulas presenciais em São Mateus continuam suspensas até o final de 2020, segundo prefeitura Crédito: Dids/Pexels
As aulas presenciais no município de São Mateus continuarão suspensas neste ano. Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura Municipal anunciou a medida afirmando que vai manter o formato remoto até 23 de dezembro, quando termina o ano letivo. As atividades presenciais foram suspensas em março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que a decisão foi tomada após consultar especialistas em saúde que continuam considerando que os espaços coletivos, como as escolas, ainda não são ambientes totalmente seguros em relação ao novo coronavírus.

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A administração municipal informou ainda que a Secretaria Municipal de Educação também fez uma pesquisa com os pais e responsáveis sobre esse possível retorno das atividades presenciais. De acordo com a pasta, no levantamento, 87% dos entrevistados afirmaram que não enviariam os filhos para a escola.
A administração municipal destacou que será mantido o formato de aulas não presenciais até 23 de dezembro, quando termina o ano letivo, conforme o novo calendário que está em análise no Conselho Municipal de Educação.
Na última sexta-feira (25), O Governo do Espírito Santo anunciou o fim das restrições às aulas presenciais na educação básica nas redes de ensino estadual, municipais e privada, em municípios capixabas classificados como de risco baixo de transmissão do novo coronavírus. No caso da rede municipal, cada cidade tem autonomia para decidir sobre o retorno das atividades presenciais.

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