Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão tomada

Colatina: escolas municipais não vão retomar aulas presenciais em 2020

O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo publicado no início da tarde desta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 15:27
O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo publicado no ínicio da tarde desta terça-feira
O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Colatina
A rede municipal de ensino de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, não vai retomar as aulas presenciais em 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo publicado no início da tarde desta terça-feira (29). As atividades presenciais foram suspensas em março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Morador de Linhares perde quase R$ 22 mil no golpe da novinha
O chefe da administração municipal destacou que a decisão foi tomada após consultas aos profissionais da educação e aos pais de alunos.
A decisão dependeria dos professores e da opinião dos pais. Nós fizemos pesquisas e a maioria é contra o retorno das aulas presenciais em 2020. É isso, as aulas presenciais não voltam. Acabou a polêmica, reforçou Meneguelli.
Na última sexta-feira (25), O Governo do Espírito Santo anunciou o fim das restrições às aulas presenciais na educação básica nas redes de ensino estadual, municipais e privada, em municípios capixabas classificados como de risco baixo de transmissão do novo coronavírus. No caso da rede municipal, cada cidade tem autonomia para decidir sobre o retorno das atividades presenciais.

ALUNOS ESTÃO RECEBENDO ATIVIDADES E TENDO AULAS REMOTAS

No vídeo, o prefeito destacou que os alunos estão recebendo as atividades e tendo a oportunidade de acompanhar as aulas de forma remota. Essa modalidade vai seguir até o dia 23 de dezembro, data estipulada para encerramento do ano letivo.

Veja Também

Candidatos a prefeito de Colatina nas eleições 2020: veja quem são

Sérgio Meneguelli anuncia que não será candidato à reeleição em Colatina

QUASE 75% DOS PAIS DISSERAM QUE NÃO ENVIARAM OS FILHOS PARA ESCOLA EM COLATINA

Um levantamento, divulgado no início de setembro, sobre a retomada das aulas presenciais na rede municipal de Colatina, apontou que 73% dos pais e responsáveis se recusariam a enviar os filhos para a escola, caso as atividades presenciais fossem retomadas antes do desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus.
Na pergunta Caso seja autorizado pelo Governo do Estado o retorno às aulas presenciais na escola, sem vacina, você enviaria seu filho? um total de 73,1% dos entrevistados responderam que não enviariam; 13,6% disseram que mandariam os filhos e 13,3% não souberam opinar.
Mais de 70% dos pais se recusariam a enviar filhos para escola em Colatina
Mais de 70% dos pais se recusariam a enviar filhos para escola em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Reprodução
De acordo com a Prefeitura de Colatina, a pesquisa foi encaminhada para as famílias dos 15.200 estudantes da educação municipal. O levantamento abrangeu todos os níveis da rede: ensino infantil, ensino fundamental e ensino no campo. No total, 10.717 famílias responderam ao questionário com perguntas sobre a volta às aulas e sobre as atividades que são feitas em casa. A pesquisa foi feita, entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro.

Veja Também

Com o retorno das aulas presenciais no ES, como fica o transporte escolar?

Pais criticam volta às aulas no ES por medo de filhos pegarem Covid-19

Grande Vitória: municípios devem decidir sobre volta às aulas nos próximos dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados