Colatina: escolas municipais não vão retomar aulas presenciais em 2020

O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Colatina

A rede municipal de ensino de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, não vai retomar as aulas presenciais em 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo publicado no início da tarde desta terça-feira (29). As atividades presenciais foram suspensas em março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus

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O chefe da administração municipal destacou que a decisão foi tomada após consultas aos profissionais da educação e aos pais de alunos.

A decisão dependeria dos professores e da opinião dos pais. Nós fizemos pesquisas e a maioria é contra o retorno das aulas presenciais em 2020. É isso, as aulas presenciais não voltam. Acabou a polêmica, reforçou Meneguelli.

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Na última sexta-feira (25), O Governo do Espírito Santo anunciou o fim das restrições às aulas presenciais na educação básica nas redes de ensino estadual, municipais e privada, em municípios capixabas classificados como de risco baixo de transmissão do novo coronavírus. No caso da rede municipal, cada cidade tem autonomia para decidir sobre o retorno das atividades presenciais.

ALUNOS ESTÃO RECEBENDO ATIVIDADES E TENDO AULAS REMOTAS

No vídeo, o prefeito destacou que os alunos estão recebendo as atividades e tendo a oportunidade de acompanhar as aulas de forma remota. Essa modalidade vai seguir até o dia 23 de dezembro, data estipulada para encerramento do ano letivo.

QUASE 75% DOS PAIS DISSERAM QUE NÃO ENVIARAM OS FILHOS PARA ESCOLA EM COLATINA

Um levantamento, divulgado no início de setembro, sobre a retomada das aulas presenciais na rede municipal de Colatina, apontou que 73% dos pais e responsáveis se recusariam a enviar os filhos para a escola , caso as atividades presenciais fossem retomadas antes do desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus.

Na pergunta Caso seja autorizado pelo Governo do Estado o retorno às aulas presenciais na escola, sem vacina, você enviaria seu filho? um total de 73,1% dos entrevistados responderam que não enviariam; 13,6% disseram que mandariam os filhos e 13,3% não souberam opinar.

Mais de 70% dos pais se recusariam a enviar filhos para escola em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Reprodução