Colatina: escolas municipais não vão retomar aulas presenciais em 2020

A rede municipal de ensino de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, não vai retomar as aulas presenciais em 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) em um vídeo publicado no início da tarde desta terça-feira (29). As atividades presenciais foram suspensas em março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
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O chefe da administração municipal destacou que a decisão foi tomada após consultas aos profissionais da educação e aos pais de alunos.
A decisão dependeria dos professores e da opinião dos pais. Nós fizemos pesquisas e a maioria é contra o retorno das aulas presenciais em 2020. É isso, as aulas presenciais não voltam. Acabou a polêmica, reforçou Meneguelli.
Na última sexta-feira (25), O Governo do Espírito Santo anunciou o fim das restrições às aulas presenciais na educação básica nas redes de ensino estadual, municipais e privada, em municípios capixabas classificados como de risco baixo de transmissão do novo coronavírus. No caso da rede municipal, cada cidade tem autonomia para decidir sobre o retorno das atividades presenciais.
ALUNOS ESTÃO RECEBENDO ATIVIDADES E TENDO AULAS REMOTAS
No vídeo, o prefeito destacou que os alunos estão recebendo as atividades e tendo a oportunidade de acompanhar as aulas de forma remota. Essa modalidade vai seguir até o dia 23 de dezembro, data estipulada para encerramento do ano letivo.
QUASE 75% DOS PAIS DISSERAM QUE NÃO ENVIARAM OS FILHOS PARA ESCOLA EM COLATINA
Um levantamento, divulgado no início de setembro, sobre a retomada das aulas presenciais na rede municipal de Colatina, apontou que 73% dos pais e responsáveis se recusariam a enviar os filhos para a escola, caso as atividades presenciais fossem retomadas antes do desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus.
Na pergunta Caso seja autorizado pelo Governo do Estado o retorno às aulas presenciais na escola, sem vacina, você enviaria seu filho? um total de 73,1% dos entrevistados responderam que não enviariam; 13,6% disseram que mandariam os filhos e 13,3% não souberam opinar.
De acordo com a Prefeitura de Colatina, a pesquisa foi encaminhada para as famílias dos 15.200 estudantes da educação municipal. O levantamento abrangeu todos os níveis da rede: ensino infantil, ensino fundamental e ensino no campo. No total, 10.717 famílias responderam ao questionário com perguntas sobre a volta às aulas e sobre as atividades que são feitas em casa. A pesquisa foi feita, entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro.