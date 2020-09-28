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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Colatina nas eleições 2020: veja quem são

Dez nomes vão disputar votos para ocupar a cadeira de chefe do Executivo de Colatina, no norte do Espírito Santo, dois a mais que em 2016

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 16:45
Fachada da Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina: o atual prefeito, Sérgio Meneguelli (Republicanos) não vai tentar a reeleição Crédito: Larissa Avilez
Dez candidatos foram confirmados na disputa pela Prefeitura de Colatina nas eleições de novembro deste ano. Como era esperado, o município teve um aumento no número de candidaturas em relação a 2016, quando registrou 8 nomes. O prazo para pedido de registro acabou às 19h deste sábado (26), mas pode haver mudanças, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa aprovar os registros e candidatos também podem desistir.
O novo prefeito, que tomará posse em 1º janeiro, sucederá Sérgio Meneguelli (Republicanos), que decidiu não se candidatar à reeleição. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto dos colatinenses. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.

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