Candidatos a prefeito de Colatina nas eleições 2020: veja quem são

Dez candidatos foram confirmados na disputa pela Prefeitura de Colatina nas eleições de novembro deste ano. Como era esperado, o município teve um aumento no número de candidaturas em relação a 2016, quando registrou 8 nomes. O prazo para pedido de registro acabou às 19h deste sábado (26), mas pode haver mudanças, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa aprovar os registros e candidatos também podem desistir.
O novo prefeito, que tomará posse em 1º janeiro, sucederá Sérgio Meneguelli (Republicanos), que decidiu não se candidatar à reeleição. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto dos colatinenses. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.