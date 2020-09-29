Vitória retoma atividades em repartições, mas mantém escolas fechadas

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação explica que "diante do anúncio de volta às aulas presenciais pelo governo do Estado, a partir de 13 de outubro, vai começar nos próximos dias uma ampla pesquisa junto à comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, para avaliar em conjunto com as famílias dos alunos a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão pautado na gestão democrática e compartilhada."