Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transmissão da Covid-19

Cidades que subirem para risco moderado podem voltar a ter escolas fechadas no ES

Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (5), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que o aumento de casos da doença nas últimas semanas pode tirar algumas cidades do risco baixo e suspender aulas presenciais nesses municípios

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:58
Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior
Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As aulas presenciais correm o risco de serem novamente suspensas em cidades do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (5). Isso porque o aumento de casos do novo coronavírus observado nas últimas semanas pode fazer com que algumas cidades voltem ao risco moderado para a transmissão da Covid-19 no próximo mapa, seguindo a Matriz de Risco.
Dessa forma, aulas presenciais e outras atividades seriam novamente restritas, como o funcionamento noturno e nos fins de semana de bares e restaurantes. Com isso, segundo o secretário, a pressão no sistema de saúde seria diminuída.
Cidades que subirem para risco moderado podem voltar a ter escolas fechadas no ES
Na atual regra, as aulas presenciais seriam suspensas; atividades de restaurantes e bares em períodos noturnos e nos fins de semana passariam a ter uma restrição; e nós teríamos a expectativa que algumas condições de saúde como acidentes de trânsito, casos de embriaguez também reduzem a pressão sobre sistema de saúde. Então, permite que o sistema tenha uma competição menor com causas extremas, explicou.

Veja Também

Coronavírus no ES: municípios podem sair do risco baixo na próxima semana

ES define três cenários de pandemia para oferta de leitos da Covid

De acordo com o secretário, o governo tem a convicção de que a restrição de atividades nessas cidades que voltem ao risco moderado diminui o risco de transmissão da Covid-19 e coloca o sistema de saúde em condição de atender a todos sem problemas.
Nós temos condição de suportar com uma melhor qualidade o acesso no sistema, e reduzir o risco de transmissão, porque reduzem atividades que levam à aglomeração e a situações onde pessoas ficam sem máscara, onde as pessoas tomam uma cerveja, uma caipirinha, e tem um descuido maior nas atividades vinculadas a eventos festivos, bares e restaurantes e que acaba aumentando o risco de transmissão. Temos a convicção de que a restrição dessas atividades tem um impacto positivo na redução do risco de transmissão da doença nos municípios onde são aplicadas adequadamente, destacou.
Nesta quarta-feira (4), o secretário já havia anunciado, durante um pronunciamento, que municípios poderiam sair do risco baixo na próxima semana, na atualização do próximo mapa de risco do governo do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados