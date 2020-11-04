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Assistência hospitalar

ES define três cenários de pandemia para oferta de leitos da Covid

Divididos em A, B e C, os panoramas criados pelo governo do Estado servem para organizar a estrutura necessária aos usuários do SUS

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 20:52
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, apontou, em pronunciamento realizado nesta quarta-feira (04), três cenários da pandemia que irão indicar a oferta de leitos para o enfrentamento ao novo coronavírus. São panoramas criados pelo governo do Estado para disponibilizar a estrutura necessária e dar a assistência aos usuários do SUS. Os cenários foram divididos em A, B e C.
No cenário A, o governo estima uma continuidade da queda de número de óbitos e de internação de pacientes graves. Mais lenta, porém sustentada ao longo dos próximos 60 dias. Para este cenário, os leitos hoje destinados exclusivamente a pacientes de Covid continuam passando por reversão para atendimento de outras doenças até o fim do ano.
No cenário B, Nésio indicou uma condição de estabilidade, com uma média de 300 pacientes internados em UTIs, por dia, em todo o Estado, sustentada ao longo do mesmo período de 60 dias, de forma que a variação desse número não passe de 10%. Neste caso, o secretário informou que a capacidade de leitos atual acompanha o cenário B, desde que haja uma expansão de leitos de isolamento, como os que foram anunciados também nesta quarta-feira (04).
ES define três cenários de pandemia para oferta de leitos da Covid
Já o cenário C é o que exige maior atenção. Nele, haveria um aumento da pressão assistencial para pacientes com Covid-19 e outras doenças respiratórias. Ocorrendo de fato esse panorama, o secretário afirmou que uma nova expansão e contratação de leitos, assim como no início da pandemia, seria realizada.
Ocorrendo o cenário C, nós estaríamos lançando mão dessas expansões e também da ampliação da contratualização com a rede filantrópica e privada de leitos para poder suportar a ampliação de casos da Covid-19, explicou.

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AMPLIAÇÃO DE LEITOS

No pronunciamento, Nésio Fernandes também confirmou a abertura de mais 60 leitos de UTI e 60 de enfermaria para o tratamento da Covid-19. Segundo o secretário, foi observado um aumento da necessidade de leitos para pacientes suspeitos que, somado à demanda para outras doenças, exigiu ajuste na oferta.
Temos a coexistência das doenças infecciosas, a tuberculose, doenças virais, metabólicas... As causas externas, que também afligem os serviços de saúde. Temos a pandemia e também as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que também pressionam o sistema de saúde. É uma quádrupla carga de doenças, concluiu.

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