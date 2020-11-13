ES passa de 168 mil casos e registra mais 11 mortes por Covid

Aumento de casos de Covid-19 tem contribuído para o aumento da demanda por leitos nos hospitais do ES

A quantidade de curados também subiu, chegando a 156.968. Desses, 2.991 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 564,2 mil testes já foram realizados no Estado.