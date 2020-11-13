ES passa de 168 mil casos e registra mais 11 mortes por Covid

O Espírito Santo registrou 11 óbitos nesta sexta-feira (13), elevando para 3.993 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 168.358 casos confirmados da doença, 1.359 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 24.778 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (22.063), Serra (21.424) e Cariacica (15.334). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.183 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.828.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 156.968. Desses, 2.991 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 564,2 mil testes já foram realizados no Estado.