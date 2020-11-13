Marista e Salesiano suspendem aulas devido à pandemia da Covid

As aulas voltarão ao sistema remoto Crédito: Pixabay

Correção O título desta reportagem e o primeiro parágrafo do texto foram alterados porque, ao contrário do que foi informado anteriormente, as duas escolas não confirmam que há casos de contaminação. Elas afirmam que as suspensões foram adotadas devido à pandemia, mas o Salesiano não especifica se há casos confirmados de Covid-19 entre alunos ou professores e no Marista a medida foi apenas preventiva.

Mais duas escolas particulares tiveram que suspender aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19 . Uma delas é o colégio Marista, no Centro de Vila Velha, e a outra é o Salesiano, de Jardim Camburi, em Vitória.

No Colégio Marista, a turma do 1 ano B, da Educação Infantil, teve que encerrar provisoriamente as atividades presenciais. Em documento enviado aos pais é informado que "a professora teve contato domiciliar com pessoa que apresentou sintomas em avaliação, fora do estado regular de saúde".

É explicado ainda que, nestas circunstâncias, o protocolo sanitário do governo do Estado estabelece algumas regras de isolamento. "Em obediência ao protocolo sanitário e primando pela saúde dos colaboradores, dos estudantes e dos familiares, as aulas do 1º ano B da Educação Infantil permanecerão no modelo on-line, seguindo o horário destinado para isso", diz o texto do documento, enviado aos pais no último dia 12.

O colégio deve retornar com as atividades presenciais desta turma no dia 18 de novembro. A professora não apresenta sintomas e, até o momento, não se tem registro de casos positivos entre professores, colaboradores ou mesmo alunos, de acordo com a assessoria de imprensa do Marista.

Já o colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória, comunicou aos pais dos estudantes, na quinta-feira (12), a suspensão das aulas das turmas do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II (anos finais), dos turnos matutino e vespertino, a partir desta sexta-feira (13). No documento enviado para as famílias é informado: "Nos casos identificados de suspeita ou confirmação de Covid-19, cumprimos rigorosa e especificamente as exigências de isolamento imediato comunicando aos órgãos de saúde e do governo para a rastreabilidade, orientações e aplicação das medidas sanitárias cabíveis", diz o texto.

E complementa: "Garantimos todas as condições necessárias, pedagógicas, e estruturais, estabelecendo procedimentos para monitorar e intervir de forma imediata, quando o caso. Assim, primando por agir preventivamente, optamos por suspender as aulas presenciais do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II (anos finais), dos turnos matutino e vespertino", diz o texto.

A unidade de ensino não especifica se há casos confirmados da Covid-19, entre alunos ou professores, que levassem a essa decisão, mas a assessoria de imprensa confirmou o documento enviado aos pais.

As aulas presenciais foram suspensas por 10 dias e a previsão é de retomada a partir do dia 23. "Condicionada a nova análise do contexto", explica o documento enviado aos pais dos alunos do Salesiano.

A suspensão deve valer pelos próximos 10 dias letivos, quando será realizada nova análise do contexto da pandemia no dia 23 de novembro. No comunicado, a direção informa que os alunos não terão prejuízo de conteúdo, pois o ensino on-line continuará sendo ofertado normalmente.

CASOS ANTERIORES

Também houve episódios de suspensão de atividades presenciais, não para toda a escola, mas para determinados segmentos. É o caso da unidade do Darwin em Vila Velha, onde os estudantes do ensino fundamental tiveram que voltar para o ensino remoto após quatro professores apresentarem sintomas de síndromes gripais, sendo que um deles testou positivo para a Covid-19. O retorno ocorreu na última terça-feira (10), pois os casos que estavam suspeitos testaram negativo para Covid-19, segundo a assessoria de imprensa do colégio.