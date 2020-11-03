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Ensino fundamental

Pais recebem comunicado de suspensão de aulas no Darwin de Vila Velha

De acordo com o documento, as aulas no Ensino Fundamental I ficarão suspensas até o dia 13 de novembro; decisão decorre de professores apresentarem sintomas de síndrome gripal

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 22:56
Criança e a educação
As atividades presenciais serão substituídas por aulas remotas Crédito: Pixabay
Os pais e os responsáveis pelos estudantes do Ensino Fundamental do Darwin, em Vila Velha, receberam um comunicado de suspensão das aulas presenciais para as turmas do 1º ao 5º da unidade escolar. Até o dia 13 deste mês, as atividades serão mantidas de forma remota.
No documento com data do dia 31 de outubro, a equipe pedagógica da instituição informa que a medida foi adotada porque quatro professores desse segmento apresentaram sintomas compatíveis com quadro de síndrome gripal. Um deles teve o diagnóstico confirmado.
O comunicado cita que a suspensão atende às exigências anotadas na Nota Técnica nº79/2020, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dentre outras recomendações, o texto prevê suspensão das atividades presenciais no ambiente escolar durante 15 dias.
Se não ocorrer novo caso suspeito ou confirmado neste período, as atividades presenciais poderão retornar, a critério da Vigilância em Saúde Municipal, após avaliar o cumprimento dos protocolos de segurança adotados pela Instituição de Ensino e pelo responsável pelo transporte escolar.

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